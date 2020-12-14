CureVac şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısı 3’üncü aşamada

14 Aralık 2020 Pazartesi, 15:09

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac, geliştirdikleri koronavirüs aşısının son aşamasına gelindiğini duyurdu. Avrupa ve Latin Amerika'da 35 bin katılımcının yer alacağı 3’üncü faz için büyük ölçekli bir klinik çalışma başlattı. BioNTech / Pfizer ve ABD'li rakibi Moderna gibi mRNA platformunu kullanan şirket, aşının 18 yaş üstü katılımcılarda test edileceğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Prifizer/ BioNTech’in aşısının nakliye aşamasındaki eksi 70 derece muhafazasının aşıldığını belirterek geliştirdikleri aşının buzdolabı sıcaklığında, 3 ay boyunca saklanabileceğini duyurdu. CureVac CEO'su Franz-Werner Haas ise "Bağışıklık sağlayıcılık ve klinik güvenlik veri sonuçlarının umut verici olduğunu" belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü ise şirketin 3’üncü aşama denemelerine devam etmek için diğer 13 ilaç üreticisine katılacağını söyledi.

Financial Times’ın aktardığına göre, aşının önümüzdeki yılın ortalarına kadar onay alması beklenmiyor.



