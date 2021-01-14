Cyberpunk 2077 özür diledi: 'Mevcut hataları gidermeye odaklanacağız'
CD PROJEKT RED'in kurucu ortaklarından Marcin Iwinski, Cyberpunk 2077 ekibi adına yayınladığı video ile geliştirdikleri oyundaki mevcut hatalar nedeniyle dünya genelindeki tüm oyunculardan özür diledi.
CD Projekt Red ekibi, uzun süredir beklenen oyununu 2020'de yayınladı. Oyunun pek çok kez piyasaya sunulma tarihinin ertelenmesi nedeniyle kullanıcılar tepki göstermişti. Oyunun yayınlanması ile birlikte oyuncular, konsol vb. konularda çeşitli sorunlar yaşadı.
Yaşanan sorunlar nedeniyle oyun geliştiricisi ekip, yayınladığı yeni bir video ile de duruma açıklık getirdi. Dünya genelindeki tüm oyunculardan özür dileyen kurucu ortak Marcin Iwinski, oyuna yenilikler getirmek yerine oyundaki mevcut hataları gidermeye odaklanacaklarını söyledi.
Iwinski, ilk olarak oyunu önce PC'ler için tamamlanacak arından da PlayStation 4 ve Xbox One'a optimize edilecek hale getireceklerini kaydetti. Iwinski, donanım farklılıklarını bildiklerini ancak bu optimizasyon işleminin çok zor olmadıklarını düşündüğünü de ekledi.
Ekip daha önce de özür açıklamasında bulunmuş, oyunun konsollarda göstereceği performansa daha fazla dikkat etmiş olması gerektiğini kabul etmişti.
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
Video Haberler
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam
- AKP'li meclis üyesinden 8 milyon liraya satılık ada
- Fazla tüketen hastanelik oluyor
- Yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'