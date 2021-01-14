Cyberpunk 2077 özür diledi: 'Mevcut hataları gidermeye odaklanacağız'

14 Ocak 2021 Perşembe, 11:55

CD Projekt Red ekibi, uzun süredir beklenen oyununu 2020'de yayınladı. Oyunun pek çok kez piyasaya sunulma tarihinin ertelenmesi nedeniyle kullanıcılar tepki göstermişti. Oyunun yayınlanması ile birlikte oyuncular, konsol vb. konularda çeşitli sorunlar yaşadı.

Yaşanan sorunlar nedeniyle oyun geliştiricisi ekip, yayınladığı yeni bir video ile de duruma açıklık getirdi. Dünya genelindeki tüm oyunculardan özür dileyen kurucu ortak Marcin Iwinski, oyuna yenilikler getirmek yerine oyundaki mevcut hataları gidermeye odaklanacaklarını söyledi.

Iwinski, ilk olarak oyunu önce PC'ler için tamamlanacak arından da PlayStation 4 ve Xbox One'a optimize edilecek hale getireceklerini kaydetti. Iwinski, donanım farklılıklarını bildiklerini ancak bu optimizasyon işleminin çok zor olmadıklarını düşündüğünü de ekledi.

Ekip daha önce de özür açıklamasında bulunmuş, oyunun konsollarda göstereceği performansa daha fazla dikkat etmiş olması gerektiğini kabul etmişti.



