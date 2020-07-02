ÇYDD'nin burs desteğiyle gelen birincilik

02 Temmuz 2020 Perşembe, 18:33

İzmir’in Ödemiş ilçesinden gittiği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni birincilikle bitiren Buse Korkut, ÇYDD Ödemiş Şubesi tarafından ödüllendirildi. Korkut, ÇYDD bursunun eğitim hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Eğitim hayatı boyunca ailesinin maddi güçlükler ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Korkut, "Çktığım bu yolda her zaman en büyük destekçim ÇYDD ailesi oldu. Bana duydukları güven, verdikleri maddi destekten her zaman daha önde yer aldı. Bugün okulunu birincilikle bitiren bir diş hekimi olarak, göğsümde taşıdığım ÇYDD sevgisi gurur kaynağımdır" dedi.

ÇYDD Şube Başkanı Ümran Akça, dernek binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Buse öğrencimizin yanında bir avukatımız da okulunu bitirdi, staja başlayacak. BU yıl 13 öğrencimiz üniversite sınavına girdi. Geçtiğimiz yıl Ödemiş şubemizden toplam 33 öğrencimize burs verdik. Bir de genel merkezin her sene burs verdiği öğrencilerimizle birlikte pek çok öğrenciye burs vererek gençlere az da olsa katkı sunabilmenin gururu hepimizindir. Yıllardır hiç yorulmadan eğitime katkı sunan bütün çağdaş dostlarımıza sonsuz minnet duygularımızı iletiyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz. İyi ki varsınız.”