Dailymotion Türkiye'ye temsilci atadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını duyurdu.
VK, YouTube ve TikTok'un ardından Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz!"
Sosyal ağların gelişiyle vatandaşlarımız sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabilecek.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 9, 2021
Taklit hesap, dolandırıcılık,zorbalık vb. durumlarda vatandaşlarımız şikayetlerine daha kolay çözüm bulabilecekler.
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