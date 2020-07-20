Damien Comolli başkan oldu

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:55

Fenerbahçe’de 2018 yılında yönetimin değişmesiyle birlikte sportif direktörlüğe getirilen ancak bekleneni veremeyip istifa eden Damien Comolli, Fransa'da Toulouse'un yeni başkanı oldu.

Bir süredir hisselerinin satılacağı gündemde olan Fransız ekibinin hisselerinin %85’i Amerikalı yatırım grubu RedBird Capital tarafından satın alındı.

Fransız basınına yansıyan habere göre, Redbird Capital tarafından kulübün yeni başkanı Damien Comolli ilan edildi.

Comolli'nin yaptığı açıklamada Toulouse'un çok başarılı olacağını belirterek, "burada eşsiz yetenekler var ve enerjimizi genç oyuncuları yetiştirme konusuna harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız." diye konuştu.

Toulouse, bu sezon Ligue 1’i son sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.