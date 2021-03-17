Danıştay’ın belediye şirketlerine ilişkin kararı, 25 bin kişi için risk ortaya çıkardı

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını reddetmesinin ardından belediye şirketlerinin yönetiminin AKP kontrolüne geçme olasılığı belirdi. Aynı risk, belediye meclisinde AKP’nin çoğunluğu sağlaması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de geçerli. AKP’nin belediyelerin şirket yönetimlerini ele geçirme konusunda ısrar etmesi durumunda sadece Ankara’da en az 25 bin kişinin işsiz kalabileceğine dikkat çekiliyor. Son yerel seçimlerde büyükşehir belediyelerini kaybeden iktidar, CHP’li başkanları çalıştırmama, engelleme ve seçim sonuçlarına karşın yönetime ortak olma arayışı kapsamında idari yargıya başvurdu. Konu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye şirketlerine yaptığı bir atamanın yargıya götürülmesiyle başladı. İlk kademe yargı atamayı uygun bulurken, itiraz üzerine konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na geldi. “Andımız” konusunda alınan karara benzer bir şekilde kurul üyelerinin değiştirilmesi sonucunda verilen kararla belediye meclisleri belediye başkanlarının yetkilerine ortak oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi AKPli başkanlar tarafından yönetilirken, şirket yönetimlerine belediye meclisi bir atama gerçekleştirmedi. Ancak çoğunluktaki AKP’lilerin kararları doğrultusunda belediye şirket yönetimlerinin belirlenmesi Yavaş’ın uygulamalarının engellenmesi şekline dönüşeceğine dikkat çekiliyor.

İŞSİZLİK DALGASI RİSKİ

AKP’nin CHP’li belediyeleri engelleme mantığının uygulamaya nasıl yansıyacağı konusunda Cumhuriyet’e bilgi veren kaynaklar şu değerlendirmeyi yaptı: “Ankara’da belediyenin şirketlerinde çalışan en az 25 bin kişi var. Bu şirketler zaten şu anki yönetimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kararın uygulanması durumunda belediye yönetimi şirket yönetimlerini değiştirmek istediği zaman belediye meclisinden onay almak zorunda kalacak. Ancak değiştirmek istemezse sorun yok. Ayrıca muhalefet belediye şirketlerinin yönetiminin değiştirilmesi yönünde önerge verebilir. Bu önergeyi oturumu yöneten başkan gündeme almayabilir. Bu yargıya taşınır. Süreç 1.5-2 yılı bulabilir.”

AKP’nin büyükşehirlerde başlattığı bu kavganın zorlanması durumunda ciddi bir işsizliğin de gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Kaynaklar, “Belediye, şirketlerin üstlendiği görevleri fen işleriyle, başka birimlerle yerine getirebilir. Burada hizmet noktasında bir sıkıntı yaşanmaz. Şirketler kendi belediyesinden iş alamazsa başka yerden iş alamayacağı için lağv edilmesi gündeme gelebilir ve bu da on binlerce kişinin işsiz kalma riski demektir” değerlendirmesini yaptı.