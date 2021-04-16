Dansçı lise öğrencisini bıçaklayan sanığa isyan ettiren ceza

16 Nisan 2021 Cuma, 15:55

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmaya tutuksuz sanık Baran Ç. katılmadı. Müşteki Berhan T. sağlık sorunlarından dolayı duruşmaya katılmazken, annesi Kibriye T. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada konuşan Anne Kibriye T. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza almalarını istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, Baran Ç.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması ve yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim uygulayarak "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.



CEZALAR ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, A.B.A., E.C., B.E., S.U. ve T.T. hakkında ise "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 10 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye Hakim A.B.A, E.C, B.E, S.U. ve T.T.´nin Baran Ç.´ye iştirak ettikleri görüşünde olduğunu belirterek, Berhan Tamalan´ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde "silahla yaralama" suçundan cezalandırılmaları gerektiğinden çoğunluğun kararına muhalif olduğunu belirtti.







"KARAR KARŞISINDA ŞOK OLDUK"

Davanın ardından anne Kibriye T. adliye önünde açıklama yaptı. Karara itiraz eden anne Kibriye T. oğlunun ölümden döndüğünü belirterek, " Bir senedir duruşmanız devam ediyordu, dün yaralama şeklinde karar çıktı. Biz buna şok olduk. Oğlum geçen sene bir çete grubu tarafından bıçaklanarak, yoğun bakımda yattı. Adli tıp raporları var. Ölümden döndü. Bir hafta boyunca yoğun bakımda yatarak hayat mücadelesi verdi. Bunun karşılığında çocuğum kurtuldu, fakat kasten öldürme suçundan dava açıldı.Sonucu yaralama olarak çıktı. Biz ailecek şoktayız. Berhan psikolojik tedavi görüyor, atlatamadı. Yaraları iyileşmedi. İki senedir sınavlara hazırlanamıyor, üniversite sınavlarına girecek ve ağrıları durmuyor. Psikolojik tedavisi devam ediyor. Doktoru izin vermediği için duruşmaya gelmedi. Duruşmaya geldiği zaman sonucun böyle olacağını biliyordu ve gelmek istemedi. Hak yerini bulsun, ben istiyorum ki yetkililer bu dosyaya el atsınlar. Lütfen herkesten rica ediyorum, gençlere doğru örnek olsunlar. Bunun sonucunda bu olmamalıydı, kasten öldürme suçu nasıl yaralama suçuna çevrilerek bu şekilde sonuç verilebilir"dedi.

"OĞLUMU ÖLDÜRDÜK DİYE BIRAKMIŞLAR"

Olayın planlı bir şekilde meydana geldiğini anlatan Kibriye T., "Bir gün önceden çocuk 'Ölüm fermanınızı imzalayacağım' diyor. Planlanmış bir şey açık açık ortada yazışmaları var. Kamera görüntüleri var. Sırtında 2 bıçak yarası var biri akciğerini diğeri omuriliğe bir santim kala bıçak yaraları var. Tabi ki sırtından birçok bıçak yarası var. Ama iki tanesini sokmuşlar. Çocuk yere düşmüş. 'Öldürdük' diye bırakmışlar zaten. Kanlar içinde kalmış çocuk nasıl kalksın, arayamamış kimseyi. Mahkeme 3 yıl ceza verdi, fakat bunun yatarı yok. Bizim çektiğimiz acılar bizim çektiğimiz çileler ne olacak. Bunun yatarı olmadığı için kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst mahkeme doğru kararlar verir. Biz de yolumuza devam ederiz. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuka ve adalete inanıyorum. Vicdanı olan insanlar lütfen doğru kararlar versin" dedi.





İDDİANAMEDEN





20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen olay ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüpheli Baran Ç., hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu. Yaşı küçük diğer 5 çocuğun da hapisleri talep ediliyordu.