Dario Moreno’nun 100. yaşı anısına konser
İzmir aşığı sanatçı Dario Moreno’nun 100. yaşının kutlanacağı 3 Nisan’da İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarafından çevrimiçi konser düzenlenecek. Sanatçının anısına Dario Moreno Sokağı’nda bir de mural yapılıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dario Moreno’nun 100. yaş gününü çevrimiçi konserle kutluyor.
3 Nisan Cumartesi saat 20.00’de başlayacak konser İzmirtube’den yayınlanacak. Fatih Erkoç, Kürşat Başar’ın anlatımı ve Zafer Çebi Orkestrası eşliğinde Dario Moreno’nun şarkılarını seslendirecek. Konserde, Deniz ve Mehtap, Hatıralar Hayal Oldu, Sarhoş, Canım İzmir, İstanbul'un Kızları, Arkadaşımın Aşkısın, Kalenin Bedenleri, Quizas Quizas Quizas ve Bauna Sera şarkıları yer alacak.
Çocukluğunu ve gençliğini İzmir’de geçiren sanatçının 100. doğum günü için ayrıca Dario Moreno Sokağı’nda bir mural (duvar resmi) yapılıyor. “İzmir Dario Moreno’yu seviyor” adlı muralda sanatçının portesi yer alıyor. Sanatçısı Aksel Mengü tarafından yapılan mural, 3 Nisan’da tamamlanacak.
DARİO MORANO KİMDİR?
Gitarist, piyanist ve sinema oyuncusu Dairo Moreno 3 Nisan 1921’de Aydın’da dünyaya geldi. Asıl adı David Arugete’dir. Aydın’daki evleri yangında kül olduktan sonra ailesiyle İzmir’e yerleşti. Askerliğinde orduevinde caz orkestrasında solistlik yaptı, İzmir Kordon'daki Marmara Gazinosu'nda da sahneye çıktı. İlk konserini Konak vapur iskelesinin üzerindeki gazinoda verdi. İstanbul ve Ankara’da dönemin ünlü gazinolarında sahne aldıktan sonra Atina ve Paris’te çalıştı. Uluslararası üne kavuştu ve yine uluslararası alanda pek çok ödül kazandı. Dario Moreno ayrıca 32 filmde rol aldı. 1 Aralık 1968’de hayata gözlerini yumdu.
Video Haberler
- Başkent'te akıl almaz olay
- 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
- İmamoğlu: Büyük bir ihanet, zül, günah, yazık!
- Turşu tesisindeki skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme
- Kısıtlamalara ilişkin önemli açıklama: Endişe verici
- Kartal'daki intihar girişiminde skandal görüntüler
- Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu
- 28 kez Türkiye şampiyonu oldu, pazarda yumurta satıyor
- Canlı yayında kahkaha attıran 1 Nisan şakası
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
En Çok Okunan Haberler
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- AKP ve MHP'ye büyük şok! İşte partilerin oy dağılımı
- Harp akademisi mezunu olmadığı öğrenildi
- Arka Sokaklar baroları ayağa kaldırdı
- Sinovac mı seçilmeli Biontech mi?
- TEM'de 'dolu' kazası: 4 ölü, 5 yaralı
- İçişleri'nden 81 il valiliğine genelge
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- AKP'li Ayvatoğlu'dan Pudra şekeri açıklaması
- Cumhur'da iade gerilimi