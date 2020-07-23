Darphane, 'Ayasofya Camii' parası bastı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 21:35

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi.

Albayrak paylaşımında "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" ifadesini kullandı.