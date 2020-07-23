Darphane, 'Ayasofya Camii' parası bastı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede Ayasofya Camii’ne özel para basıldığını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi.
Albayrak paylaşımında "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" ifadesini kullandı.
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