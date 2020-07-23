Darphane, 'Ayasofya Camii' parası bastı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, darphanede Ayasofya Camii’ne özel para basıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2020 Perşembe, 21:35
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Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, darphanede basılan 'Ayasofya Camii' özel parasının fotoğrafına yer verdi.

Albayrak paylaşımında "Darphanemiz tarafından basılan 'Ayasofya Camii' özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" ifadesini kullandı.


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