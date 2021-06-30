Datça'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında AFAD'a göre 3,9, Kandilli'ye göre ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada deprem Datça'nın 52 km açığında meydana gelirken 3,9 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliğinde oluştu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada is depremin büyüklüğünün 4 olduğu, derinliğinin ise 10,5 km olduğu duyuruldu.
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