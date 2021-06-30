Datça'da 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında AFAD'a göre 3,9, Kandilli'ye göre ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 15:17
Datça'da 4 büyüklüğünde deprem
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada deprem Datça'nın 52 km açığında meydana gelirken 3,9 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliğinde oluştu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada is depremin büyüklüğünün 4 olduğu, derinliğinin ise 10,5 km olduğu duyuruldu.


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