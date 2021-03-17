Davutoğlu'ndan 'Andımız' desteği: "Tek parti döneminin tektipleştirici sloganları..."

17 Mart 2021 Çarşamba, 09:12

Danıştay’ın okullarda andımızın okunmasını engelleyen MEB yönetmeliğiyle ilgili kararına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan destek geldi.

Davutoğlu, karara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Milletimizin ortak vicdanı ve sözü olarak İstiklal Marşı varken tek parti döneminin tektipleştirici sloganlarına ihtiyaç yoktur" dedi.

Danıştay aldığı kararla okullarda "Andımız"ın yeniden okunması talebini reddetmiş, karara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki gelmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Bahçeli'ye çağrıda bulunup "Andımızın okunmasını istiyorsan açarsın Erdoğan’a telefon, 'Bu ant okunmadan kusura bakma, biz bir daha bir araya gelemeyiz' dersin" ifadesini kullanmıştı.