Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: FETÖ artıklarına da, 28 Şubat artıklarına da asla boyun eğmeyeceğiz

03 Temmuz 2020 Cuma, 18:04

Partisinin İstanbul-Esenyurt İlçe Kongresi'nde konuşan Ahmet Davutoğlu, AKP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Davutoğlu, Türkiye'nin tarihinin en cahil, en liyakatsiz kadrolarıyla yönetildiğini söyledi.

Kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılmasını da değerlendiren Ahmet Davutoğlu, "28 Şubat’ta yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite bizzat Tayyip Erdoğan tarafından zorbalıkla kapatıldı" diye konuştu.

Davutoğlu şöyle devam etti:

"Bu zalimliği niye yaptılar biliyor musunuz? Bu kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta muhafazakar dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şu mesajı vermeye çalışıyor: Ya boyun eğeceksiniz ya da tasfiye edileceksiniz. Biz de buradan yanıt veriyoruz. Boyun eğmeyeceğiz. FETÖ artıklarına da, 28 Şubat artıklarına da asla boyun eğmeyeceğiz."