Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Sorumlusu sizsiniz

15 Mart 2021 Pazartesi, 18:54

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da partisinin Fatih İlçe kongresinde konuştu.

"Ekonomi reform paketini" eleştiren Davutoğlu, '' Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı reform paketinde bakın neler söylüyor? Diyor ki konuşmasında, ‘fiyat istikrarı diyorlar’ yani enflasyona karşı fiyat istikrarı, ‘onu bir kenara koyun’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, fiyat istikrarı dediğiniz şey bir kenara koyulacak bir şey değil. Sizler belki oturduğunuz makamlarda herhangi bir fiyatı görmüyor olabilirsiniz, ama vatandaşımız sokağa, çarşıya her çıktığımızda bir önceki hafta ile geçmiş fiyatı karşılaştırıyor ve filesi boş dönüyorsa; fiyat istikrarını önemsiz sayamazsınız. Aynen ‘Döviz ile mi maaş alıyorsunuz?’ diyen eski damat bakan gibi. ‘Fiyat istikrarını boş verin’ diyor ama arkasından da ‘Fiyat istikrar komitesi kurduk’ diyor. Komitelere, komisyonlara havale edilmeyecek çapta bir hayat pahalılığı var. Hiçbir işi komisyona havale etmeyin. Bu hayat pahalılığının sorumlusu bizzat sizsiniz'' ifadelerini kullandı.

''ESNAF KAR MI YAPIYOR Kİ VERGİ MATRAHI OLUŞSUN''

Davutoğlu, ''Belki de paketin tek olumlu yanı 850 bin esnafa vergi muafiyeti getiriyorlar. Esnaf iş yapıp kar etmiyor ki vergi matrahı oluşsun. Önce iş yapması lazım. Onu yapacağınıza, bizim bir sene önce söylediğimiz gibi esnafa kira hibesi verin. Kiralarını ödeyin. Doğalgazı ödeyin. Suyunu, elektriğini ödeyin. Esnaf kar mı yapıyor ki gelir vergisinden, vergi muafiyeti vereceksiniz. Ben gezdiğim hiçbir yerde esnafın iş yaptığını görmüyorum ki, vergi oluşturabilecek bir kar oluşmuş olsun. Bir gelir oluşmuş olsun. Onun yerine çiftçiye; mazot, gübre ve yem desteği, esnafa; kira, doğalgaz, su ve elektrik desteği verin. Kredi asla vermeyin. Bunu en başta söylemiştik'' dedi.

''SİYASİ ETİKLE İLGİLİ''

Şimdi sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum diyen Davutoğlu, ''Eğer samimilerse, kamu araç alımı tabi ciddi yekûn tutar. Ama esas ciddi yekûn tutacak şeyleri söyleyeyim kendisine, elindeki 13- 14 uçak. Onların birkaç tanesini en azından örnek olacak şekilde, en değerli olanlarından birkaç tanesini önce tasarruf olarak satın. Envanterden çıkarın. Oradan aldığınız parayı hazineye geçin, sonra milletten fedakarlık bekleyin. Siz tasarruf yapmayacaksınız, milletten tasarruf bekleyeceksiniz. Bakın dikkat ediniz, bunların hepsi siyasi etikle, ahlakla ilgili konular'' diye konuştu.