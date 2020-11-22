Davutoğlu'nun 'Kürtçe' yanıtına MHP'den sert tepki

22 Kasım 2020 Pazar, 13:45

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin Siirt kongresinde yaptığı konuşmada, MHP lideri Devlet Bahçeli'den ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ ile ilgili randevu talep ettiklerini fakat geri çevrildiğini duyurarak, Bahçeli’ye Siirt'ten Kürtçe mesaj yolladı. Davutoğlu, "Bizimle görüşmelerine hala 'Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa ona da 'Ser sera ser çava' (başım gözüm üstüne) diye cevap veririz Erdoğan da randevu talimize henüz cevap vermedi. Olumsuz cevap verirse son günlerde dile getirdiği reform ve yeni dönem söyleminin lafta kaldığını kendisi de göstermiş olur" dedi.



Davutoğlu’nun Kürtçe mesajına MHP’den sert tepki geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Mazul başbakanlardan ‘Serok Ahmet’ nam Ahmet Davutoğlu hayreti mucip bir hadsizlikle MHP’ye ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye yine dil uzatmıştır. Davutoğlu’nun görüşme davetini sadece “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini” konuşurum diyerek reddeden genel başkanımıza Kürtçe cevap vermesi; “iki dilli, etnik imtiyazlı ve millî egemenliğin inkârı” anlamına gelen bir yaklaşım biçimidir.

Görülen odur ki Türk siyaset dünyasında “trend topic” olmak, ilgi çekmek, tanınmak ve sesini kamuoyuna duyurabilmek için Sayın Devlet Bahçeli ve MHP aleyhtarlığı yapmak neredeyse bir gelenek hâline gelmiştir. Öyle ki İPini koparan da, zincirini kıran da, gömleğini yırtan da, Kandil’den kaçan da, Pensilvanya’dan icazet alan da MHP’ye sardırmaktadır. Yoksa destursuz bağa girip bağcıyı kovmaya yeltenecek cüreti bunlara FETÖ mü vermiştir?

Yoksa Davutoğlu ve boylarından büyük laflar eden şakşakçıları bir başka sicilli icazetli Müdire Hanım’ın yollayacağı vekillere mi bel bağlamaktadır? Ahmet Davutoğlu’na güvenip yatırım yaparak bize saldıran cümle ikbal heveslilerine, bilumum maceraperestlere tavsiyemiz şudur:

Bir çapınıza, bir aynaya, bir de ipinizi tutanlara bakıp öyle kelam edin. En çok da efendi diye peşine takıldığınız aciz ve sakar kimesnenin geçmişine bakın. Kendisinde ve partisinde “gelecek” vehmeden ve “yapraktan kispet” giyerek siyaset meydanına inen Serok Ahmet daha önce de nice çamlar devirmiş, nice umutlar batırmıştır.

Davutoğlu, Suriye’deki Emevi Camii’nde namaz kılma serüvenine girişerek Türkiye’yi bölgede büyük bir çıkmaza sürüklemesiyle maruftur; çapsız davranışları, ayağı yere basmayan nazariyeleri ve tahammül edilmez retorikleriyle Ak Partiyi sıkıntıya düşürdüğü için de azledilmiştir.

Bugün, aynı Davutoğlu’nun boynuna küresel aktörler tarafından bölücülük davulu asılmıştır. Davulun tokmağı, bazen Washington’da bazen de Pensilvanya’dadır. Defolarını, veballerini ve günahlarını amblemlerindeki çınar yaprağıyla örtmeye çalışan Ahmet Davutoğlu bizce partisinin adını yanlış seçmiştir. “Gelecek” yerine “Bölecek Partisi” ismini tercih etmeliydi. Amblem olarak da “Türkiye haritasını kesen bir makas” veya “bir ağacın gövdesini budayan çekiçsiz orak” daha isabetli olurdu.Bir zamanlar çokça boş konuştuğu, kafa şişirdiği ve temelsiz senaryolarla kamuoyunu meşgul ettiği için “Davuloğlu” unvanını da alan Ahmet Davutoğlu’dur. Gelecek Partisi Batman İl Başkanı, Davutoğlu'nun Kürt açılımını bütün çıplaklığıyla açıklayarak; "Kürtler için Mesut Barzani ne ise A. Öcalan da odur" diyebilmiştir.

Velhasıl, yarını olmayan ”Gelecek Partisi” ve onun bezirgânbaşı için ne söylense, ne yakıştırılsa yeridir.

Ancak bize göre değişmez hakikat şudur: Geleceği bölecek kervanı; zillet ittifakına erzak ve cephane ulaştırmak, gelecek seçimlerde Cumhur İttifakına kaybettirmek üzere Pensilvanya’da yüklenip yola çıkarılmıştır. Serok Ahmet’in başını çektiği kervanın yükü, millet nezdinde mezbele hükmündedir; varacağı son menzil de yüce Meclis değil, Mamak çöplüğüdür.”