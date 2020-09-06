Dekan uyardı: Çember daralıyor

06 Eylül 2020 Pazar, 12:05

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeniden tırmanışa geçen Covid-19 salgını ve artan vakalar için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dekan Tükek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli tanıdıklarımızdan entübasyon haberleri alıyoruz. Hekim arkadaşların vefat haberleri geliyor. Kliniklerden Covid çıkan hasta var ne yapalım? diye sorular çoğalıyor. Çember daralıyor. Yine de bir grup insan tedbir önerdiğimizde bizi eleştiriyor. Hala farkında değiller!"