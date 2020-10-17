Deneme Sahnesi’nin oyunları ilçelerde

17 Ekim 2020 Cumartesi, 15:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deneme Sahnesi Kuvâyi Milliye Destanı, Gangster ve Don Kişot’un Rüyası’nı ilçelerde sahnelemeye devam ediyor. Kuvâyi Milliye Destanı, Gangster ve çocuk oyunu Don Kişot’un Rüyası pandemi önlemleri altında izleyicilerle buluşacak.

Gansgster: Tek perdelik komedi türündeki Gangster’in yönetmenliğini Serdar Saatman üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Aytuğ Çelik, Burak Özbaykuş, Cana Gerdik Aykutlu, Ege Erdoğ, Emrah Şenışık, Fatih Paşalı, Hülya Yılmaz, Kağan Uluca, Müşerref Göksever, Ruhat Kılıç ve Yılmaz Tüzün yer alıyor. Oyun altmışlı yılların gazete sayfalarını “Türkiye’nin ilk gangsteri” başlıklarıyla dolduran Necdet Elmas’ın hikayesini anlatıyor. Gangster 17 – 27 Ekim arasında Foça Reha Midilli Kültür Merkezi, Çiğli Fakir Baykurt Salonu, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi, Bergama Kültür Merkezi ve Seferihisar Kültür Merkezi’nde 16.00 ve 20.00’de tiyatro severlerle buluşacak.

Kuvâyi Milliye Destanı: Ali Berktay’ın sahneye uyarladığı, Ayşe Emel Mesçi’nin yönettiği Nazım Hikmet Ran’ın Kuvâyi Milliye Destanı’nın müziklerini Okay Temiz, sahne dekorunu ise Selim Cinisli yapıyor.

Tek perdelik oyunun oyuncu kadrosunda ise Özgün Aytar, Onur Taşdemir, Kübra Kalabalık, Ulaş Narlı, Çağla Kuba, Gizem Karasu Mersinli, Ege Derin, Canan Kesebir, Gülşah Kocabıyık, Ecem Aydın, Ferhat Susan, Onur Çatal ve Uğur Akipek yer alıyor. Oyun 17-30 Ekim arasında Güzelbahçe Belediyesi Tuncel Kurtiz Salonu, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Foça Reha Midilli Kültür Merkezi, Gaziemir Atatürk Kültür, Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi, Bergama Kültür Merkezi, Ödemiş Kültür Merkezi, Çiğli Fakir Baykurt Salonu ve - Seferihisar Kültür Merkezi’nde 20.00’de gösterilecek.

Don Kişot’un Rüyası: Özlem Erbil’in yazdığı, yönetmeliğini Yasemin Şimşek Tüzün’ün yaptığı Don Kişot’un Rüyası adlı çocuk oyununun oyuncu kadrosunda Okan Kam, Çetin Ok, Atakan İlbey Gür, Berkan Köse, Yasemin Şimşek Tüzün, Özlem Erben, Elif Özdemir, Gülşah Akbulut, Gürkan Yüksel, Pınar Taş ve Serdar Göncüoğlu yer alıyor. Don Kişot’un Rüyası ise Gezici Sahne ile 17-30 Ekim arasında Tire Belediyesi Kültür Salonu, Ödemiş Kültür Merkezi, Çiğli Fakir Baykurt Salonu, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi, Seferihisar Kültür Merkezi, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, Foça Reha Midilli Kültür Merkezi ve Bergama Kültür Merkezi’nde oynanacak. Gezici Sokak Etkinlikleri kapsamında 25 Ekim’de 16.00’da Aliağa’da, 26 Ekim 16.00’de Kiraz’da, 28 Ekim’de Kını k’ta çocuklarla buluşacak.





Gösterimler salgın önlemleri altında yapılacak. Ücretsiz gösterimler için kultursanat.izmir.bel.tr adresinden QR kod temin edilebilecek.