Deniz salyası sorununu araştırma önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
Marmara Denizi’nde yaşanan ekolojik felaket müsilaj (deniz salyası) sorununun araştırılması için CHP tarafından verilen önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Geçen yıl sonundan bu yana deniz salyası (müsilaj) sorunu ile boğuşan ve son günlerde etkisinde artış gözlemlenen Marmara Denizi’ndeki ekolojik olay TBMM gündemine de girdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Marmara Denizi'nde yaşanan ekolojik felaket müsilaj sorununun araştırılması için önerge verdi. Bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla araştırma önergesi reddedildi.
Marmara Denizi’nde yaşanan ekolojik felaket müsilaj (deniz salyası) sorununun araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. #muesilaj pic.twitter.com/t9sALz0K9N— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 1, 2021
BAKANLIKTAN 'EYLEM PLANI' HAZIRLIĞI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaja yol açan sorunlar arasında sıcaklık artışı ve denizdeki durağanlığın yanı sıra kirliliğin neden olduğunu belirtmiş, Marmara Denizi’nde 91 noktada denetim yapıldığını duyurmuştu.
Bu konuda 4 Haziran’da ‘Marmara Denizinde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı yapılacağı duyurulurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 6 Haziran'da da ‘Marmara Denizini Koruma Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaşacak.
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