Denizli'de çiftçiler parasını peşin ödediği suyu kullanamıyor, tarım ürünleri kuruyor!

21 Temmuz 2020 Salı, 12:12

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Çal ilçesinde su paralarını peşin ödemelerine rağmen su verilmeyen çiftçileri ziyaret etti. Susuzluktan kuruyan mısır ve ayçiçeği tarlalarını yerinde inceledi.

Çiftçilerin sezon başında Sulama Birliği’ne faiz ile borçlanarak su paralarını peşin ödemesine rağmen yeterli su temini yapılmadığını belirten Gülizar Biçer Karaca “Sulama ve ekimde bir planlama yapılmadığı için içinde bulunduğumuz mısır tarlasının en geç 18 günde bir sulanması gerekirken bugün 28 - 29 gündür sulanmadığından dolayı kurumuş durumda” dedi.

Ayçiçeği tarlalarının da kuraklık tehdidi altında olduğunu söyleyen Karaca, ‘Sofralık ayçiçeğinin yaklaşık yüzde 80’inin karşılandığı ovada, ayçiçekleri zamanında sulanmadığı için şu an kurumaya başlamış durumda. Ayçiçeğinin yılda en az 2 kez sulanması gerekiyor. Ancak şu ana kadar bir kez sulama yapılmış" dedi.

Sulama Birlikleri DSİ’ye devredilmeden önce bu ovanın çiftçileri ovayı dörde bölerek her yıl sulanacak, ürünlerin ekileceği, kuru ürünlerin ekileceği yerler için bir planlama yapıldığını ve planlamaya göre oldukça yüksek bir verim elde ederek herhangi bir şekilde de su sorunu yaşamadıklarını dile getiren Gülizar Biçer Karaca bu sezon yapılan sözleşmede eğer su verilmezse çiftçilerin zararının talep edilmeyeceğine ilişkin bir madde düzenlendiğini de belirtti.

"SU PARASI NEDEN PEŞİN ALINDI?"

Kuraklıkla mücadele etmeye çalışan fakat seslerini yetkili makamlara duyuramayan çiftçiler, Sulama Birliği’nden de hiçbir açıklama yapılmadığını belirtti. Devletin sulayamadıkları suyu kendilerine sattığını belirten ayçiçeği ve mısır üreticileri "10 Temmuz’dan beri sulama kanallarında su yok. 28-29 gündür tarlalarımızı sulayamıyoruz. Kurumuş mahsulün sulandıktan sonra hiçbir anlamı yok. Madem su yetiştiremeyecektiniz su parası neden peşin alındı?" dedi. Çiftçiler sulama konusunda planlama yapılmasını ve nöbetleşe ekim sisteminin getirilmesini talep etti.