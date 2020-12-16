Denizli'de foseptik çukurunda 3 kişinin ölmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

16 Aralık 2020 Çarşamba, 11:02

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir inşaatta 3 işçinin, foseptik çukurundaki pompa motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şantiye şefi H.Y. ile inşaatın sahibi A.E'nin işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, hastaneye kaldırılan Suriyeli işçiler Abdurrezzak Beşar (22), Ahmed Abdullah (34) ve Eyyub Babadi (35) taburcu edildi.

Gazdan etkilenen işçilerden Furkan Pesin (17) ve Turgay Yıldırım'ın (25) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu inşaatının bahçesindeki foseptik çukurunda, pompa motorunun egzoz gazından etkilenen işçilerden 3'ü ölmüş, 5'i hastaneye kaldırılmıştı.