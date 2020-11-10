Deprem çalışmaları için 200 milyonluk kaynak

10 Kasım 2020 Salı, 09:30

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı birinci birleşimi İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde depremde hayatını kaybeden 115 kişinin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis üyelerine deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soyer, sadece evi yıkılmış ya da ya ağır hasar görenlere değil, orta hasarlı binalarda oturan ancak bugün oturamayacak durumda olanlara da destek verme kararı aldıklarını bildirerek, “Bir Kira Bir Yuva kampanyamız kapsamında bağışlar 30 milyona ulaştı. Belediye bütçesinden aktaracağımız 30 milyon lira ile birlikte bu rakamı 60 milyona çıkaracağız” dedi.

Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Başkan Tunç Soyer, “Bu zor günlerde ayakta kalmamızı eşsiz dayanışma bilincimiz sağladı. Sadece İzmirliler değil Türkiye'nin 81 ilinden destek yağdı. Kent içinden ve kent dışından gelen tüm arama kurtarma ekiplerine, enkaz alanlarının düzenini ve huzurunu sağlayan güvenlik güçlerine ve kurtarılan her bir canı hayata bağlamak için çırpınan sağlık personeline, sahada canla başla çalışan belediye personeline teşekkür ediyorum" dedi.

"DERDİMİZ DERTLERE DERMAN OLMAK"

Başkan Soyer, deprem konusunda yerel yönetimi suçlayıcı ifadeler kullanan siyasilere yönelik olarak, "Böyle zor günlerde yükselen bazı çatlak seslere ne cevap yetiştirecek zamanımız, ne de acılar üzerinden siyasi prim yapmaya çalışanlara gösterilecek hoşgörümüz var. Kış yaklaşıyor. Bizim derdimiz dertlere derman olmak. Her bir depremzede aileyi bir eve yerleştirmek. Çocuklarımızın kış kıyamette çadır köşelerinde kalmasını önlemek. Bu süre zarfında onlara sıcak yemek, bir tas sıcak çorba sunmak. Ama aynı zamanda deprem gerçeğini de bir daha asla unutmadan, bilimin öncülüğünde gerekenleri yapmak üzere harekete geçtik. Önce bir deprem çalıştayı ile ülkenin bu alanda söz sahibi bütün uzmanlarını bir araya getireceğiz. İzmir'deki yapı stokunu tespit etmek üzere özellikle 1999'dan önce yapılmış tüm binaları denetleyeceğiz. Gereken yasal düzenlemelerin yapılmasının da takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

200 MİLYONLUK KAYNAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu ay yapılacak birleşimlerde oylanması planlanan Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Bütçesi için bir öneriyi gündeme getirdi. Soyer, İzmir'i sarsan deprem sonrası Yapı İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler ve Fen İşleri Dairesi başkanlıklarının 2021 yılı ödeneklerinin toplamda 200 milyon TL azaltılması, bu kaynağın Kentsel Dönüşüm, Yapı İşleri, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi başkanlıklarına aktarılması yönünde öneri verdi. Öneri, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Bu miktar 3 daire başkanlığı tarafından deprem sonrasında kentte meydana gelen hasar ve yıkımların etkisini azaltmak, oluşabilecek deprem risklerine yönelik çalışmaları yapmak amacıyla kullanılacak.