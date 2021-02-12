“Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı park olsun!”

12 Şubat 2021 Cuma, 13:43

“Rıza Bey Apartmanı park olsun inisiyatifi” geçtiğimiz hafta milletvekillerine bir mektup gönderdi, yıkılan binanın yerine bina yapılmaması ve buranın park olması yönündeki taleplerini ilettiler.

Mektupta, “Kentlerin hafızaları parkları, bahçeleri, yeşil alanları ve meydanlarında yaşar. İzmir’in deprem hafızası da simge haline gelen Rıza Bey Apartmanı’dır. Deprem bilinci ile hareket ederek İzmir depreminin simgesi haline gelmiş Rıza Bey Apartmanı’nın enkaz alanını, gelecek nesillere depremi unutmamaları için deprem meydanı ve çocuk parkı olarak bırakalım. Yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu alanda, hiçbir hak sahibi mağdur edilmeden, kamu yararı gözetilerek imar değişikliği, kamulaştırma, proje değişikliği gibi işlemlerle çocuk parkı yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, ‘Rıza Bey Apartmanı park olsun inisiyatifi’nin talebini Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Bakan, “Depremde yakınını kaybetmek ne demek çok iyi anlıyorum. Ben de yaşadım, biliyorum. Rıza Bey Apartmanı’nda yakınlarını kaybedenlerin Meclise gönderdikleri mektubu okuduğumda, hissettikleri her şeyi ben de kalbimde hissettim. Talepleri benim de talebim… Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu yere bir park yapılması hatta parkın içine de depremde hayatını kaybedenlerin anısına bir anıt yapılması gerçekten içten ve doğru bir karar olur. Yıkılan binanın yerine yeni bir bina yapılması yaşamını yitirenlerin ailelerine daha fazla acı verecek, orada bir beton yığınının yükselmesi acıya acı katacak… Ama oraya yapılacak bir çocuk parkı, dikilecek ağaçlar, yeşerecek çiçekler her şeyiyle Rıza Bey Apartmanı’nda yaşamını yitirenlerin anısını yaşatacak, geride kalan sevdiklerinin acısına bir nebze merhem olacak. Kent hafızasına da bir kazanım olacak. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Murat Kurum’dan hassasiyet bekliyoruz. Gelin hep beraber hak sahiplerini mağdur etmeden Rıza Bey Apartmanı’nı park yapalım” diye konuştu.

CHP’li Murat Bakan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu:

Kamu yararı gözetilmek suretiyle, hiçbir hak sahibi mağdur edilmeden yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın yerine bir çocuk parkı yapılarak, buranın depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımızın anısını yaşatan bir hafıza alanı olarak kalması talebi Bakanlığınız tarafından nasıl değerlendirilmektedir?