Depremzede çiftin nikahı çadır kentte kıyıldı

20 Kasım 2020 Cuma, 16:06

Evlilik hazırlığı yapan Müzeyyen Evelioğlu ile Serdal Çelik’in nikah sonrası yaşayacakları evleri İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından ağır hasar alınca, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü çifte sahip çıktı. Smyrna Meydanında kurulan çadır kente yerleşen çift, deprem bölgesinde bulunan Çiğli Belediyesi kişisel bakım ekibiyle irtibata geçerek içinde bulundukları durumu iletip, nikah talebinde bulundu. Bunun üzerine Çiğli Belediyesi tarafından Kişisel Bakım Ekibi ve Evlendirme Memurluğu tarafından nikah hazırlıkları tamamlanırken, bir yıllık kira desteği verilmesi sağlandı. Türk Kızılayı ise yapılan bağışlarla gelinlik ve damatlık, gelin arabası, nakdi yardım ve balayı ihtiyacını karşıladı. Çadır kentte düzenlenen organizasyonla dünyaevine giren Serdar Çelik ve Müzeyyen Evelioğlu, süslenen gelin arabasıyla çadır kent alanına giriş yaptı. Bayrak, balon ve tüllerle süslenen tören alanında çiftin nikahını Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü kıydı.

ÇADIR KENTTE PASTA KESİLDİ

Çadır kentte kalanların alkışlarıyla nikahın kıyılacağı alana gelen çiftin nikah şahitliğini ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, AFAD Antalya İl Şube Müdürü Gülay Kundakçı yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından hep birlikte pasta kesildi. Başkan Utku Gümrükçü’nün girişimleriyle evlenen çifte bir yıl boyunca Çiğli İzkent Mahallesinde bulunan daire tahsis edilirken, evin tüm eşyası ise bir hayırsever tarafından karşılanacak.

ACI VE MUTLULUK BİR ARADA

Hem acıyı hem sevinci aynı anda yaşadıklarını belirten Damat Serdal Çelik, “Evlilik hazırlığı yapıyorduk. Kapıcı dairesinde ev tutmuştuk. Depremde bina ağır hasar alınca çadır kente geldik. Bu acı günde evleniyoruz. Depremde ölen insanların acısını da yaşıyoruz. Belediyemiz ve diğer yetkililerimiz bize çok destek oldu. Hayatımın en güzel günün yaşıyorum " dedi. Eşi Müzeyyen Evelioğlu ise, "Gerçekten çok mutluyum, çok güzel bir nikah töreni oldu. Deprem sırasında çok korktum. 15 gündür çadır kentte kalıyoruz. Evleneceğimiz için çok heyecanlıyım. Allah herkesten razı olsun, teşekkür ediyorim" diye konuştu.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ HEPİMİZ MUTLU OLDUK

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise şunları söyledi: "Depremzede bir çiftin nikahını kıymak bizim için mutluluk verici. Mutlu günlerinde çiftçimizin nikahlarını kıymak benim için onurdur. Çiftimiz deprem nedeniyle dairelerini kaybetti. Bir süredir çadır kentte yaşıyorlardı. Çiğli Belediyesinin hizmetlerinden faydalanırken evlenme taleplerini ilettiler. Biz de uygun gördük ve nikahlarını kıydık. Ben de onların mutluluğunu görünce daha da heyecanlandım. Her zaman yanlarında olacağız."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "Mutlu bir ana tanıklık etmek üzere bugün buradayız. İzmir'de yaşanan son deprem olayından sonra korona günlerine rağmen hayat bir taraftan devam ediyor. İnsanlar evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi olacaklar. Ben çiftimizi böyle bir ortamda böyle bir kararı verdikleri için tebrik ediyorum. Sıkıntılı günlerde bize de motivasyon oldu. Allah bir yastıkta ihtiyar, iki dünyada bahtiyar eylesin" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da, "Evlilik yolunda hayırlı bir adım atmışsınız. Allah sonunu hayırla getirsin. Afette hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Hayat bir taraftan da devam ediyor. Bu hayırlı yuvaya vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Allah mesut etsin" diye konuştu.