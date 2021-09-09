Depremzedelerden kefenli eylem

09 Eylül 2021 Perşembe, 22:05

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan ve bir türlü sorunlarına çözüm bulamayan depremzedeler mezarlıklar müdürlüğüne giderek kefenli eylem yaptı.

BİZİ DİNLEYEN YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü önünde düzenlenen eylemde açıklama yapan İzmir Depremzedeleri Derneği Başkanı Haydar Özkan, “Biz 30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız vahim depremde yitirdiğimiz 119 canımızı rahmetle anarken haykırıyoruz: Tükendik! Depremin üzerinden 11 ay geçmiş olmasına rağmen yaralarımız sarılmadı. 3 bin 500 ağır hasarlı konut malikine çözüm bulunduğu sanılmakla birlikte, geriye kalan 66 bina az hasarlı, 8 bin 500 orta hasarlı konut sahibi yurttaşımız unutulmuş, depremzede yerine konulmamıştır. Sanılanın aksine bu hasarlı konutlarda oturan birçok konut sahibi korkuyla evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Canlarımızı yitirdik, evlerimizi yitirdik, artık barınacağımız tek yer üç karış olan mezar yeridir diyerek mezar yeri satın almak adına depremzedeler olarak burada buluştuk. Bizim dertlerimiz sayfalarca doluyken bizi dinlemeyen dinlemek istemeyen bütün yetkililere sesleniyoruz. Biz İzmirli depremzedeyiz. İzmir’de deprem ve deprem gerçeği unutuldu, depremzedeler hiçe sayılıyor. Depremzedelerimiz kısır siyasi çekişmelerden sıkılmıştır. Siyaset kurumu depremzedelerin sorunu için çözüm üretmezse gideceğimiz yer üç karışlık mezardan başka bir yer olmayacaktır” dedi.

Mezarlarının belli olması için mezar yeri almak için başvurduklarını ifade eden Özkan, “Bizi burada oturtuyorsanız, yaşadığımız deprem gibi herhangi bir depremin olmayacağına dair garanti verilemeyeceği gibi ilk depremde yıkılacağımızdan ötürü bari biz de mezarımızın yeri belli olsun, mezarlarımızı alalım çocuklarımıza başımızda Fatiha okuyacakları yer bulalım dedik. Onun için de büyükşehir mezarlıklar müdürlüğüne geldik. Eğer gücümüz ve paramız yeterse 66 bin az hasarlı insanımıza mezar almak istiyoruz. Depremzedeler olarak gelip burada mezar yeri almak istedik ancak 15 bin TL olduğunu söylediler. Biz de eğer kredi verilirse alabileceğimizi söyledik ancak bu talep yerini bulmadı” ifadelerini kullandı.