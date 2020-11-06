Depremzedelere gelen yardımlar dağıtılıyor
İzmir depreminin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na ulaştırılan yardımlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gönüllülerin yardımıyla çadır alanlarında dağıtılıyor.
Depremin yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamı genişletilen Biz Varız kampanyası kapsamında Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformları üzerinden satın alınan destek paketleri depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gönderilen bireysel yardımlar da çadır alanlarında yaşayan depremzedelere dağıtılıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen dağıtımlara gönüllüler de destek veriyor.
Bornova Sakarya Caddesi üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu iki çadır alanında geçici olarak barınan depremzedelere battaniye, uyku tulumu, çadır matı, içinde sabun, şampuan, diş macunu, kişisel hijyen ürünleri, maske, dezenfektan, kolonya, ıslak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, çöp torbasının bulunduğu hijyen paketi, ışıldak, çocuk kitabı, bebek bezi ve maması, pil ve çocuklar için de oyuncak dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi gönüllülerin de desteği ile ihtiyaç duyulan malzemelerin dağıtımını sürdürülecek.
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’
Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’