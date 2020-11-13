Depremzedelere psikolojik destek

13 Kasım 2020 Cuma, 08:07

Kuşadası-Aydın karayolu üzerinde bulunan İkiçeşmelik Parkı’na kurulan konteynırdan oluşturulan Psikolojik Danışma Merkezi’nde, uzman psikologlar günün 12 saati psikolojik destek sağlıyor. Kuşadası’nda depremin yol açtığı maddi ve manevi hasarın giderilmesi için bütün ekipleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “İlk günden itibaren yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sıcak çorba, kumanya, çadır gibi ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla bünyemizde çalışan bir uzman psikolog ile bir psikolojik danışman, depremzedelere psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Ayrıca bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için belediyemizin ana hizmet binasında bir ofis açtık. Depremin oluşturduğu hasar ortadan kalkana kadar çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.