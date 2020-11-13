Depremzedelere psikolojik destek
Kuşadası Belediyesi, depremde evleri hasar gördüğü için çadırlarda kalan yurttaşlara psikolojik destek vermeye başladı.
Kuşadası-Aydın karayolu üzerinde bulunan İkiçeşmelik Parkı’na kurulan konteynırdan oluşturulan Psikolojik Danışma Merkezi’nde, uzman psikologlar günün 12 saati psikolojik destek sağlıyor. Kuşadası’nda depremin yol açtığı maddi ve manevi hasarın giderilmesi için bütün ekipleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “İlk günden itibaren yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sıcak çorba, kumanya, çadır gibi ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla bünyemizde çalışan bir uzman psikolog ile bir psikolojik danışman, depremzedelere psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Ayrıca bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için belediyemizin ana hizmet binasında bir ofis açtık. Depremin oluşturduğu hasar ortadan kalkana kadar çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Fatih Altaylı'ya yeni görev
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
- 'Covid-19 bunun yanında hafif kalacak'
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
Video Haberler
- Çürük elmalar meyve suyu üretiminde kullanılacak
- Akşener yurttaşla türkü söyledi
- Beyoğlu'nda insanlık ölmemiş dedirten davranış
- Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı kamerada
- Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Korkunç an kamerada
- Sakarya'da insanlık ölmüş dedirten olay!
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Fatih Altaylı'ya yeni görev
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
- 'Covid-19 bunun yanında hafif kalacak'
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım