Desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti

Hindistan’da 29 yaşındaki bir kadın, desteklediği partinin eyalet seçimlerini kazanmasının ardından verdiği sözü tutmak için dilini kesti.

DHA
04 Mayıs 2021 Salı, 16:00
Desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti
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Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Vanitha (29) adlı kadın ülkedeki eyalet seçiminde desteklediği parti Dravida Munnetra Kazhagam'ın (DMK) seçimleri kazanması durumunda dilini keseceği sözünü verdi.

DİLİNİ KESTİ

Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) partisinin koalisyon ortaklarıyla zafer kazandığını öğrenen Vanitha sonuçların belli olmasının ardından sabah saatlerinde Muthalamman tapınağına giderek 3 Mayıs'ta dilini kesti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vanitha'nın Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle tapınağın kapısının önünde dilini kestiğini ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.


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