Dev astreoit Dünya'ya yaklaşıyor
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaşan asteroidin 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini ifade ederek, asteroidin bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
NASA tarafından yapılan açıklamada bir asteroidin Dünya'ya hızla yaklaştığı belirtildi. Asteroidin hızı saate 32 bin 400 kilometre olarak açıklandı.
"2021 AF8" isimli asteroidin Dünya'ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaştığını belirten NASA, AF8'in 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini kaydetti.
NTV'nin aktardığına göre, bilim insanları tarafından ilk kez mart ayında tespit edilen AF8'in çapının yaklaşık 260 ila 580 metre arasında değişen bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunun tahmin ediliyor.
NASA, "Uzayda tespit edilen bazı büyük asteroitlere kıyasla oldukça küçük, fakat 2021 AF8 hala uzaydaki nesnelerin yüzde 90'ından daha büyük" ifadelerini kaydetti.
AF8'in Dünya'ya 3 milyon 400 bin kilometre mesafeden güvenli bir şekilde geçmesi beklenirken, gökbilimciler asteroidi dikkatle takip ediyor.
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