Deva Parti'li Yeneroğlu: "Ekonominin tepetaklak olmasının asıl nedeni..."
Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, iktidarın hukukla bağını tamamen kopardığını iddia ederek, "Son iki gündür ekonominin tepetaklak olmasının asıl nedeni de Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna içeride ve dışarıda kimsenin artık inanmamasıdır." dedi.
Yeneroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, popülist, otoriter ve despot bir anlayışla yönetildiğini savundu.
İktidarın, son günlerde ülkeyi uçuruma doğru sürüklemeye çalıştığını ileri süren Yeneroğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğünü, Merkez Bankası Başkanı'nın yalnızca görevini yaptığı için görevden alındığını ifade etti.
Bunların üzerine bir de kadınları şiddete karşı korumayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkıldığını söyleyen Yeneroğlu, "Sözleşme, Türk aile yapısıyla bağdaşmıyorsa neden onaylanmıştır? Çünkü o dönemde kendisini hukukla bağlı kabul eden bir iktidar vardı. Ne yazık ki bugün tek kişinin keyfi yönetiminden ibaret iktidar anlayışı, kendisini hukukun üstünde görerek uluslararası hukukla bağlı olmaktan ve sorumluluklarından kaçmak adına bu sözleşmeden çıktığını belirtmiştir." diye konuştu.
"İktidarın artık hukukla bağını tamamen kopardığını" öne süren Yeneroğlu, "Son iki gündür ekonominin tepetaklak olmasının asıl nedeni de Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna içeride ve dışarıda kimsenin artık inanmamasıdır. Ekonominin bu hale gelmesinin tek müsebbibi, tüm yetkileri tek elde toplamaktan, hukuku ayaklar altına almaktan, yargıya emir ve talimat vermekten en ufak bir rahatsızlık duymayan Cumhurbaşkanıdır. Ekonomik olarak ciddi bir krizin ortasındayız. Bu karanlık tablonun sorumlusu demokrasiyi, insan haklarını ve adaleti ayaklar altına alan, Türkiye'yi yasaklara, yolsuzluklara ve yoksulluğa mahkum eden yönetim anlayışıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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