Devlet Tiyatroları eylülde perdelerini açıyor

18 Ağustos 2020 Salı, 14:52

Ankara Devlet Tiyatrosu-Leyla ile Mecnun

Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 yeni tiyatro sezonunun ilk biletleri internetten, “sanat cepte” uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden bugün satışa sunuldu.

Yeni sanat sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, açık hava mekanlarını kullanmaya devam edecek, az sayıda salonu da kullanıma açacak. Salonlarda koltuklar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek. Maskesi olmayan izleyiciler tiyatro salonuna alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak. Birer gün arayla yapılacak olan gösterimlerin ardından salonlar dezenfekte edilecek.

Yeni oyunların yanı sıra geçen sezonda kapalı gişe oynayan “Reis Bey, Leyla ile Mecnun, Anna Karenina, Hamlet, Bir Nefes Dede Korkut, Shirley Valentine, Umut Kavşağı” gibi oyunlar da yeni sezonda perde açacak.

ANKARA’DA 4 SAHNE PERDELERİNİ AÇACAK

Yeni sezonda korona virüsü salgını nedeniyle az sayıda sahnesini açacak olan Devlet Tiyatroları, Ankara’da Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi, Akün Sahnesi, Küçük Tiyatro ve Stüdyo Sahne’de perdelerini açacak.

Küçük Tiyatro’da “Aşık Veysel” oyunu 1 Eylül Salı günü prömiyer yapacak, 8 Eylül Salı günü Stüdyo Sahne’de “Sonsuzluk Kitabevi”, 15 Eylül Salı günü Akün Sahnesi’nde ise “Gökkuşağının Sonu” ilk gösterimini yapacak. Geçen sezonun oyunu olan “Leyla ile Mecnun” da 1 Eylül Salı günü Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde perde açacak.

İZMİR’DE YENİ SEZON 4 OYUN İLE BAŞLAYACAK

Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise İzmir’de sahnelenecek. İzmir Devlet Tiyatrosu 2020-2021 tiyatro sezonuna 4 yeni oyun ile başlayacak.

“İki Bekar”, “Vahşet Tanrısı”, “Cahide” ve “Yıldızların Altında” İzmir sahnelerinde izleyicilerle buluşacak.

“İki Bekar” 1 Eylül Salı günü, “Vahşet Tanrısı” 22 Eylül Salı günü ve “Cahide” 29 Eylül Salı günü Konak Sahnesi’nde, “Yıldızların Altında” ise 8 Eylül Salı günü Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde açık havada sahnelenecek.

YENİ OYUNLAR

“Her Şey Yolundaymış Gibi” adlı oyunun İstanbul Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de prömiyerini yapacak olan Devlet Tiyatroları, Bursa Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde “Tarla Kuşuydu Juliet”i, Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde “Ezop-Tilki ile Üzüm”ü, Trabzon’da Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde “Aşk Bir şey Değildir”i, Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Orhan Asena Sahnesi’nde “Otelde Cinayet”i, Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon’da “Yastık Adam”ı, Erzurum DT Sahnesi’nde “Ölümcül Oyun”u ve “Bu Bir Film Olsaydı”yı, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde “Eski Fotoğraflar”ı ve Van Kültür Merkezi Sahnesi’nde “Penceredeki Atlar”ı izleyicilerle buluşturacak.