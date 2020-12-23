Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları Menemen’de anıldı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 11:51

İzmir’in Menemen ilçesinde 90 yıl önceki kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki yine unutulmadı. Yıldıztepe Şehitliği’nde düzenlenen resmi tören Kubilay Anıtı’na çelenk bırakılarak başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kubilay ailesiyle anı fotoğrafı çekildi. Tören şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt ile diğer ilçe belediye başkanları, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Eray Ercan ve İzmirliler katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Topçu Yüzbaşı Melih Pekbardakçı “Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyet’i ve Atatürk’ü korumak için boynunu vermiş ama boyun eğmemiştir. Kubilay olmak birçok değerin simgesidir. Kubilay olmak vatanseverliktir. Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemektir. Kubilay olmak, asla boyun eğmemektir. Kubilay olmak karanlık yerine aydınlığı, dogmaların yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir” dedi.

“İZMİR CUMHURİYET'İN YILMAZ SAVUNUCUSU OLMAYA DEVAM EDECEK"

Günün önemine dair bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Tarih, Menemen olayını gerçekleştirenleri, demokrasinin, Cumhuriyetin, yani halkın düşmanları olarak, Cumhuriyet’i yıkmaya çalışanların karşısında dimdik duran Asteğmen Kubilay’ı, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi ise devrim şehitleri olarak yazdı. Kubilay’ı şehit eden ve ‘Cumhuriyet bitmiştir’ diyerek halk düşmanlığı yapan zihniyete karşı Cumhuriyet’i muhafaza etmeye ve ikinci yüzyılına doğru emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Kurtuluş mücadelesini başlatan ve bu mücadelenin zafere ulaştığı İzmir, 90 yıl önce Kubilay’ın şahsında özgür ve bağımsız bir ülke olmayı kabul etmeyenlerin karşısında durarak Cu mhuriyetimiz ve kazanımlarına sahip çıkmıştır. İzmir o gün olduğu gibi bugün de demokrasinin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olmaya ve bu değerleri ileriye taşıma kararlılığına sahiptir” diye konuştu.

KUBİLAY KOŞUSU BAŞLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu ise pandemi nedeniyle 21-28 Aralık tarihlerinde sanal ortamda yapılıyor. Kazananlar, 28 Aralık 2020 tarihindeki #bizkoşarız platformu üzerindeki koşu sıralaması listesi esas alınarak belirlenip 4 Ocak 2021 günü açıklanacak.