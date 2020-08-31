Didim büyük zaferi coşkuyla kutladı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Didim’de büyük bir coşkuyla yapıldı.
Didim Belediyesi önünden başlayarak marşlar eşliğinde, sırasıyla İnönü Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yalı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ege Caddesi başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde gerçekleştirilen fener alayına Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, katıldı. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay belediyeye ait city bus üzerinden Didimlileri selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı.
Coronavirüse yönelik tedbirlere uyularak ve sosyal mesafeler gözetilerek gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında, sokaklarda ve balkonlardaki vatandaşlar coşku ile city bus’a eşlik ederken, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm kente yayıldı.
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