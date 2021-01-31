Dijitalleşmeye rağmen plağa ilgi arttı

31 Ocak 2021 Pazar, 09:00

Dijitalleşmenin müzik sektöründeki etkisine rağmen nostaljik müziği dinleyicinin kulağına en iyi yansıtan araçların başında gelen plakların satışları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde yükselişe geçti.

Covid-19 salgını nedeniyle günlerinin büyük bir bölümünü evlerinde geçirenlerin yeni hobilere yönelmesi, yalnızca meraklılarının ilgi gösterdiği nostaljik plağa ilgiyi artırdı.

Bir yıla yaklaşan salgın süreci, insanların evlerinde yeni uğraşlar edindiği de bir dönem oldu. Dizi, film, kitap, el sanatları ve müzikle boş vakitleri değerlendirmek adeta hayatın bir parçası haline geldi.

Uzun yıllar dijitalleşmeden nasibini alan plaklar, dizi ve filmlerde kullanılan müziklerin de etkisiyle yeniden hatırlanır oldu. Bu süreçte plakları en çok ilgi gören sanatçılar listesinde Ferdi Özbeğen birinci sıraya yükseldi.

Bu beklenmedik ilgi dolayısıyla salgın süreci başladığında satışların düşeceğinden endişe eden plakçıların da yüzü güldü.

İstanbul'da antika pazarında ve internet üzerinden çevrim içi plak satışı yapan Vedat İspir de bu durumdan son derece memnun olan esnaftan biri.

Türkiye'deki en büyük yabancı plak seçkisini elinde bulunduran İspir, eskiye olan merakı nedeniyle yaklaşık 30 yıldır bu piyasanın içinde yer alıyor.

İlk olarak Kadıköy'deki antika pazarında plak satışı yapmaya başlayan İspir, plak piyasasının yıllar sonra özellikle salgın süreci gibi bir dönemde geldiği noktadan mutlu.

Geçmiş yıllarda plağa ilginin olmadığını, belli bir zaman sonra bu alakanın yükseldiğini ve meraklılarının günden güne arttığını anlatan İspir, sözlerine şöyle devam etti:

"Eskiden plaklar atılıyordu. Ben de zamanında biriktirmedim, o ilgiyi göstermedim. Özellikle filmler çıktıktan sonra plağa olan ilgi yoğunlaştı, satışlar arttı. Eski sanatçılar revaçta. Ferdi Özbeğen, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Zeki Müren ve ismini sayamadığım birçok sanatçı var. Bunlara ilgi her zaman fazla. Şu an Semiramis Pekkan çıktı ona yoğun bir ilgi var. Her geçen gün daha iyiye gidiyor."

İspir, bu yıl bir çevrim içi platformda yayınlanan dizinin etkisiyle Ferdi Özbeğen şarkılarına ilginin arttığını, elindeki stokların tükendiğini ve satışların patlama yaptığını belirtti.

Türkiye'de plak satışı yapanların da satın alanların da günden güne arttığını dile getiren İspir, "Plak daha da yaygınlaşacak gibi görünüyor. Özellikle salgın döneminde çok ilgi var. Satışlar arttı. Satıcılar olarak biz memnunuz bu durumdan. İnsanlar evde kaldıkça plağa daha fazla önem veriyorlar. Hobi olarak değerlendiriyorlar. Müziğe ilgisi olan insanlar evde kaldıkça illaki plak alıyor" diye konuştu.

Plak alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi veren İspir, "Dönem baskılarda kondisyon çok önemli. Üzerindeki çiziklere göre kondisyonu belirleyen unsurlar var, bu unsurlara dikkat etmek gerekiyor. En kötü plak dediğimiz 8 kondisyon olmak zorunda. Onun haricindekiler pikapta atlama, takılma, farklı ses gibi sorunlar yapabiliyor" dedi.

İspir, artık taş plak üretilmediğini, bu devrin 1800'lü yıllarda başlayıp 1950'li yıllarda sona erdiğini anlattı.

Vedat İspir, dönem plakları koleksiyonluk olduğu için fiyatlarının 200-250 TL, yeni basım plakların fiyatlarının ise 100 TL olduğunu belirtti.

Türkiye'de en zengin yabancı plak seçkisini elinde bulundurduğunu aktaran İspir, bu plakları da yurt dışından satın aldığını söyledi.

Her plağı dinlediği için çok istemesine rağmen kendi koleksiyonunu oluşturamadığını anlatan İspir, "Her plağı gördüğüm için bende o doyum var çok şükür. Çocukluğumdan beri dinliyorum severek. Bir koleksiyon yapmıyorum açıkçası ama koleksiyon yapan çok değerli müşterilerim var, onları takdir ediyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

İspir, eski dönem plakları yönünden oldukça zengin olan Türkiye'de bir plak fabrikasının bulunmaması nedeniyle yeni dönem plaklarının çoğunlukla yurt dışında basıldığını belirtti.

Plak satışı yapılabilecek ortamların yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade eden İspir, yetkililerden, İstanbul ve farklı illerde pazar ve etkinlik ortamlarının oluşturulmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.