Dikili, Kültür, Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali başlıyor

27 Ağustos 2021 Cuma, 11:41

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali düzenlenecek. 28-29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek festival renkli görüntülere sahne olacak.

ÖNEMLİ İSMLER DİKİLİ'DE

Spordan sanata, konserlerden panellere birçok etkinliğin gerçekleşeceği festivalde birbirinden önemli isimler de yer alacak. Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili-İstanbul Milletvekili Engin Altay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili-YDK Üyesi Mahir Polat, CHP Ankara Milletvekili-PM Üyesi Gamze Taşcıer, CHP PM Üyesi Dr. Aylin Yaman, Müzisyen-Yazar-Yönetmen Zülfü Livaneli, Yazar-Yönetmen Nebil Özgentürk, CHP Kültür, Sanat ve Turizm Başdanışmanı İsmet Orhan, Ressam-Siyasetçi Bedri Baykam, Tiyatro Oyuncusu-Yönetmen Orhan Aydın, Gazeteci-TV Programcısı Özlem Gürses, Akademisyen-Strateji Uzmanı Erol Mütercimler, TV Programcısı-Yazar İrfan Değirmenci, Gazeteci Sibel Hürtaş, Yazar Murat Ağırel, Gazeteci Yaşar Aydın, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yurttaşlarla buluşacak.

YOĞUN PROGRAM

Festival boyunca pilates, aerobik ve yoga etkinliğinin yanı sıra Dikili Belediyesi Çini, Islak Keçe, Yağcıbedir Halı Dokuma sergisi de yer alacak. Çocuklar için palyaço, tahta bacak, balon şişirme, yüz boyama, kukla ve tiyatral animasyonun da olacağı festivalde Tiyatrocu Özgür Özgülgün tarafından çocuk atölyesi yapılacak. Yerel sanatçılar ile Sacide Arabağ’ın fotoğraf sergisi de festivalde yer alacak. Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’nin ilk gününde Halk TV’de yayınlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar canlı yayınına Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Sanatçı Selda Bağcan ve Yazar-Yönetmen Nebil Özgentürk konuk olarak katılacak.

Bisiklet turu ve kitap sergisinin de açılacağı festivalde Gazeteciler Yaşar Aydın, İrfan Değirmenci ve Sibel Hürtaş’ın konuşmacı olacağı “Baskı Döneminde Basın” konulu panel gündüz programında yapılırken, CHP Kültür, Sanat ve Turizm Başdanışmanı İsmet Orhan’ın moderatörlüğünde Akademisyen-Strateji Uzmanı Erol Mütercimler, Ressam-Siyasetçi Bedri Baykam, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Tiyatro Oyuncusu Orhan Aydın’ın konuşmacı olacağı “Göçün Kültürel ve Sosyal Etkileri” konulu panel akşam bölümünde gerçekleşecek. Festivalin açılış konuşmalarını ise Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup Başkan Vekili-İstanbul Milletvekili Engin Altay yapacak. Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’nin ilk günü yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün yaptığı “Selda” belgeselinin ardından gerçekleşecek Selda Bağcan konseri ile sona erecek. Festivalin ikinci günü Mini Voleybol Şampiyonası’nın birinci etabı gerçekleşecek.

TELE1’in canlı yayın yapacağı söyleşide ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Müzisyen-Yazar-Yönetmen Zülfü Livaneli, Yazar-Yönetmen Nebil Özgentürk yer alacak. Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Tuncay Mollaveisoğlu’nun yapacağı “Anayasa, İktidar ve Sağlık” konulu panelin konuşmacıları ise CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili-YDK Üyesi Mahir Polat ve CHP PM Üyesi Dr. Aylin Yaman olacak. Belgesel kuşağında da yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün yaptığı “Toprak” belgeseli yayınlanacak.

Festivalin ikinci gününde son etkinlik Levent Üzümcü, Ali Hakan Beşen, Cengiz Toraman ve Mehmet Küçükgünaydın sahne aldığı “Aziz Nesin Kabare” oyunu olacak. Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’nin son günü Mini Voleybol Şampiyonasıyla başlayacak. “Türkiye’nin Kayıp Yılları” konulu panelde CHP Ankara Milletvekili-PM Üyesi Gamze Taşcıer, Gazeteci-TV Programcısı Özlem Gürses ve Yazar Murat Ağırel yer alacak.

30 Ağustos Zafer Korteji ve Fener Alayı’nın da gerçekleşeceği festivalde Nebil Özgentürk yönetmenliğinde “Kurtuluştan Kuruluşa 30 Ağustos” belgeseli yayınlanacak. Festival Manga konseriyle son bulacak.

DİKİLİ'YE DAVET

Üç gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “ Geçtiğimiz hafta Çandarlı’da coşkuyla Çandarlı, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’mizi düzenlemiştik. Bu haftada 30 Ağustos Zafer Bayramıyla birleştirdiğimiz Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’mizi gerçekleştiriyoruz. 3 gün boyunca değerli isimler bizlerle olacak. Çeşitli etkinlikler ile vatandaşlarımıza unutulmayacak bir festival yaşatacağız. Kültür ve sanatın kenti olma yolunda gerçekleştireceğimiz Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali’mize herkesi bekliyoruz” diye konuştu.