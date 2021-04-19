Dikili'de kadınlar için dayanışma hattı kuruldu

19 Nisan 2021 Pazartesi, 09:21

İzmir'de Dikili Belediyesi, kadınların psikolojik, sosyolojik ve hukuki destek ihtiyaçları için “Biz Varız” hattını kurdu. Kadınlar, haftanın her günü 09.00-21.00 saatleri arasında Dikili Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nin “0535 454 11 87” numaralı Kadın Danışma Hattı’nı arayabilecekler. Her türlü şiddete karşı başlatılan uygulama kapsamında isterlerse kadınlara konularında deneyimli avukat, sosyolog ve psikolog eşliğinde haftanın iki günü sosyal destek hizmeti de verilebilecek.

Dikili’de kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “ Ülkemizde yaşanan kadına şiddet vakalarındaki artış bizleri son derece endişe altına almaktadır. Bu gidişata bir nebze olsun dur demek için 'Biz Varız' uygulamasını başlattık. Kentimizde başta aile içi şiddet olmak üzere her türlü şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız. Buradan onlara sesleniyorum. Bu kentte yalnız değilsiniz. Bizlere “0535 454 11 87” numaradan ulaşabilirsiniz. Kadınlarımızı korumak, bu kentte yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek bizlerin görevi" dedi.