Dinamo Batum – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

05 Ağustos 2021 Perşembe, 08:17

UEFA’nın bu yıl ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Sivasspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Dinamo Batum ile karşı karşıya geliyor.

Batumi Arena’da oynanacak maçı Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan İrfan Peljto yönetecek. TSİ 20.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor kanalından yayımlanacak.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub’u elemişti.

Sivasspor'un alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet tur için yeterli olacak. Toplam skorun eşitliğinde ise maç, uzatmalara gidecek.

Muhtemel 11’ler

Dinamo Batum: Kupatadze, Azatsky, Azarovi, Kobakhidze, Teidi, Jighauri, Mamuschashvili, Altunashvili, Flamarion, Zaria, Chabradze

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Hakan, Sefa, Fajr, Felix, James, Kayode