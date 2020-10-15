Direniş sonuç verdi: İzmir'de sağlıkçılar haklarını alacak
Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Sağlık-Sen olarak mücadele ve girişimlerinin sonuç verdiğini, filyasyon ekiplerinde görevlendirilen sağlık personeli ve şoförlere nöbet ücreti ödeneceğini açıkladı.
Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, birinci basamak sağlık kurumunda görevli olup filyasyon gtörevi yürüten ancak fazla mesai ücreti alamayan şoför ve sağlık personeline fazla mesai ücreti ödeneceğini açıkladı.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, mücadelelerinin sonuç verdiğini belirterek, İl Sağlık Müdürlüğünün aldığı karar doğrultusunda filyasyon ekiplerinde görevlendirilen sağlık personeli ve şoförlere nöbet ücreti ödeneceğini vurguladı. Özdemir, “İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Covid-19 salgın hastalığı dolayısıyla genel idare hizmetler sınıfında olup, filyasyonda görevlendirilen personele 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren nöbet ücreti ödenmesi kararı alındı. Alınan bu karar Sağlık-Sen olarak yapmış olduğumuz girişimlerin bir sonucu olmakla birlikte konuya duyarlılık gösteren İl Sağlık Müdürümüz ve ekibine sağlık çalışanları adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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