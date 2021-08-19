Dişi ağrıdı; ambulans gelmeyince 112 istasyonuna saldırdı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen İ.D. (29), 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı. İ.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, İ.D., 112'yi ayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi. Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 İstasyon binasına gitti.
Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı.
İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi.
İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
- Ölüme meydan okurcasına yolculuk kamerada
- Fatih'te polis ekiplerinden 'değnekçilere' suçüstü
- Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı
- Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
- 1800 yıldır korunuyor... İlk kez görüntülendi
- Saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Kabil'den yürek burkan görüntüler
- Saray'da 'Atatürk' sansürü!
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya gönderme
- 4 parti baraj altında! İşte liderlerin başarı puanı
- Erdoğan'ı dinleyenler şaşırdı
- Atlantik'te büyük facia: Çok sayıda ölü var
- Afganistan Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğu ortaya çıktı
- Sedat Peker'in oğlundan 'helalleşme' paylaşımı!