Dişi ağrıdı; ambulans gelmeyince 112 istasyonuna saldırdı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 12:33

Olay, gece saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İ.D., 112'yi ayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi. Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 İstasyon binasına gitti.

Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı.

İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi.

İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.