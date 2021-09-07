Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tanju Özcan'dan açıklama
Sığınmacılar ve kendisinden yardım isteyen bir kadın hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi hakkında konuştu.
MYK tarafından uyarı cezası istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Habertürk'e konuştu.
Kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Özcan, "İhraç edilseydim başka partiye geçmezdim bağımsız olarak kalırdım" dedi. Mütedeyyin kesimle herhangi bir sorunu da olmadığını belirten Özcan, "Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim" dedi.
Tanju Özcan'ın açıklamaları şöyle:
"BU KARARI BEKLEMİYORDUM"
"İddia makamı MYK, MYK'nın önerisi uyarı cezası. Ben bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Yargı bağımsızlığını savunan bir partiyiz. YDK hiçbir etki altında kalmadan savunmamı dinleyecek ve MYK'nın iddialarını dikkate alıp nihai kararı verecek. YDK'nın vereceği karar bağlayıcı olur. Verilecek karara saygı duyarım.
"İHRAÇ EDİLSEYDİM BAĞIMSIZ KALIRDIM"
Bugün partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçü Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim.
"MAKSAT KÖTÜ DEĞİLDİ"
Burada da tecrübeli siyasetçin anlatması gereken bir anıyı paylaştığım için suni gündem yaratıldı. Bazen siyasi olarak çok konuşurken ağızınızdan çıkmaması gereken sözler çıkıyor ama maksat kötü değildi.
"ANNEM VE BABAM HACI BENİM"
Samimi olarak incinen tüm kadınlardan özür diledim dilerim. Benim mütedeyyin kesimle hiçbir sorunum olmadı. Annem tesettürlü, annem babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Mütedeyyin kesim sorunu varmış gibi algı yaraya çalışmak olmaz. Geçen hafta cami temeli atmış biriyim."
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