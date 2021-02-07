Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'la dayanışma mesajı: Bu hususta ülkemizin yardıma hazır olduğunu belirtiyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dayanışma mesajı yayımladı. Mesajda, 'söz konusu faciada kayıpların asgari seviyede kalmasını diliyoruz' denildi.
Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde büyük bir buzulun aniden kırılarak Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesiyle nehrin suyunu yükselerek sele neden oldu. Yetkililer, 100-150 kişinin hayatını kaybetmesinden endişe duyduklarını dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından Hindistan'la dayanışma mesajını yayınlandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde bu sabah kopan bir buzulun bir baraja hasar vermesiyle oluşan sel felaketi sonucu çok sayıda kişinin kayıp olduğu ve hayatlarından endişe edildiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
"DAYANIŞMAMIZI BİLDİRİYORUZ"
Açıklamada, "Hindistan halkı ve hükümetinin acısını yürekten paylaşıyor, dayanışmamızı bildiriyoruz. Söz konusu faciada kayıpların asgari seviyede kalmasını diliyor, kaybolanların en kısa sürede salimen bulunmalarını temenni ediyor, bu hususta ülkemizin yardıma hazır olduğunu belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiği ve yaklaşık 150 kişinin ölmüş olabileceği bildirilmişti.
Felaketin ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, bölgede hidroelektrik projesinde çalışan en az 150 işçinin akıbetlerinin henüz bilinmediğini belirtmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- İstanbul barajlarında son durum
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- İstanbul barajlarında son durum