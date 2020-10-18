Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Yunanistan’ın açıklamalarına mesnetsiz tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Ege'deki arama-kurtarma sahası suçlamalarına tepki gösterdi. Aksoy tarafından, "Türkiye’nin bölgede insan yaşamına yönelik tehlike oluşturan her türlü olaya müdahale için operasyonel yetkinliğe sahip tek ülke" açıklaması yapıldı.
Hami Aksoy, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de arama-kurtarma sorumluluk sahasını genişletmesine yönelik Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına, “Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’de kıyıdaş iki ülkenin örtüşen arama-kurtarma sorumluluk sahaları hususunda 1979 Hamburg Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi’nin hükümleri uyarınca ülkemizin ısrarlı iş birliği ve eş güdüm çağrılarını yanıtsız bırakmaya devam etmektedir” sözleriyle yanıt verdi.
BU ALAN EGEMENLİK İHALİLİ DEĞİLDİR
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki arama kurtarma sorumluluk sahasını genişletilmesiyle ilgili yaptığı açıklamayı “mesnetsiz” olarak nitelendiren Aksoy, “Arama-kurtarma alanları egemenlik değil, hizmet sahalarıdır. Bu bakımdan kendi kara sularını kapsamayan, insan hayatının kurtarılmasına ve korunmasına yönelik bu alanı, egemenliğini ihlal olarak gören Yunanistan’ın bu iddiası hukuktan ve insani mülahazalardan uzaktır” ifadelerini kullandı.
EMNİYETİ SAĞLAMAK İÇİN GENİŞLETİLDİ
Yapılan düzenlemenin Türkiye’nin halihazırda fiilen arama kurtarma hizmetleri verdiği alanlarda bugünün şartlarına göre güncelleme olduğunu belirten Aksoy, “Ülkemizin arama-kurtarma sorumluluk sahası, Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızdaki faaliyetlerimizin emniyetini de sağlamak için genişletilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.
SİYASİ DEĞİL İNSANİ NEDENLER
Aksoy, Türkiye’nin çevre denizlerde yürüttüğü arama kurtarma faaliyetlerinin siyasi değil, insani nedenlerle olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’de kıyıdaş iki ülkenin örtüşen arama-kurtarma sorumluluk sahaları hususunda 1979 Hamburg Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi’nin hükümleri uyarınca ülkemizin ısrarlı iş birliği ve eş güdüm çağrılarını yanıtsız bırakmaya devam etmektedir. Ayrıca, söz konusu sahaların bir egemenlik alanı olduğunu iddia etmek suretiyle Yunanistan insan yaşamının güvenliğini ikinci planda tutmakta beis görmemiş, Ege Denizi’nde zor duruma düşen düzensiz göçmenlere reva gördüğü insanlık dışı muamele ile bu tutumunu gözler önüne sermiştir.”
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