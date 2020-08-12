DİSK: İşçilerin hayatı değerlidir

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana sıkı tedbir alındığını vurgulayarak “Özellikle 1 Haziran’a kadar fabrikada bir tane bile pozitif vaka görülmedi. Ancak normalleşme sonrası vakalar arttı” dedi.

DOĞRULADI

Haspolat, koronavirüs sebebiyle iki işçinin öldüğünü doğrularken “19 bin çalışan arasında pozitif vaka oranı yüzde 2 seviyesinde” diye konuştu. 1 Ocak’tan itibaren fabrika içinde ve dışında servis araçları da dahil olmak üzere üst düzey önlemler alındığını ifade eden Erdal Haspolat, “1 Haziran’la birlikte normalleşme sürecine geçilmesine rağmen Vestel özelinde tedbirleri gevşetmedik” dedi.