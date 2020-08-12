DİSK: İşçilerin hayatı değerlidir
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Manisa’da bulunan sanayi bölgesi ve VESTEL fabrikasında çalışan işçiler arasında koronavirüsün yayılması ile ilgili Levent’teki Zorlu Holding önünde bir basın açıklaması yaptı. “Vestel virüs üretiyor! İşçilerin hayatı değerlidir” pankartının açıldığı eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Vestel başta olmak üzere Covid-19 vakalarının görüldüğü tüm işyerlerinde üretime derhal ara verilmeli, tüm işçiler en az 15 gün ücretli izne çıkarılmalı ve tamamına test yapılmalıdır. Aksi takdirde bu işyerleri işçiler ve tüm toplum için bir salgın kaynağı olmaya devam edecektir” dedi.
Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana sıkı tedbir alındığını vurgulayarak “Özellikle 1 Haziran’a kadar fabrikada bir tane bile pozitif vaka görülmedi. Ancak normalleşme sonrası vakalar arttı” dedi.
DOĞRULADI
Haspolat, koronavirüs sebebiyle iki işçinin öldüğünü doğrularken “19 bin çalışan arasında pozitif vaka oranı yüzde 2 seviyesinde” diye konuştu. 1 Ocak’tan itibaren fabrika içinde ve dışında servis araçları da dahil olmak üzere üst düzey önlemler alındığını ifade eden Erdal Haspolat, “1 Haziran’la birlikte normalleşme sürecine geçilmesine rağmen Vestel özelinde tedbirleri gevşetmedik” dedi.
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