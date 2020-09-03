Diyanet'e seslendi: Sapık tarikat şeyhi hakkında neden susuyorsunuz?!

03 Eylül 2020 Perşembe, 13:28

'Fatih Nurullah' takma adlı, Uşşaki tarikatının 'şeyh'i olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban (58) küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. 'Birinci Cumhuriyet'in sona erdiğini öne süren ve 'İslam devleti'nden söz eden skandal çıkışlarıyla bilinen şahsın tutuklanması sonrası Diyanet İşleri Başkanlığından ise bir açıklama gelmedi.

Diyanet'in sessizliğine CHP ise tepkiyle karşıladı. CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, tutuklanan Şağban'ın Kadir Mısıroğlu'yla yan yana fotoğrafını paylaşıp Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a şu ifadelerle seslendi:

"Her şeye bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sapık tarikat şeyhi hakkında neden susuyorsunuz?!"