Diyanet'in Bodrum’daki tartışmalı projesine CHP'den tepki
Diyanet, Bodrum'da 10 dönümlük arazide 'külliye' yapmak için çalışmalara başladı. Yerel yönetimin ve yurttaşların itirazı üzerine 2016'da durdurulan projenin yeniden başlamasına tepki gösteren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, "4 yıldır tamamlanmayan Bodrum Devlet Hastanesi inşaatı yarım kalmışken, buraya külliye yapmak, ödeneği hastanenin tamamlanması yerine külliyeye harcamak, Bodrum’a ihanettir" dedi..
Diyanet İşleri Başkanlığı, Bodrum Ortakent'te 10 dönümlük arazide 'İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi Külliyesi' yapılması için kazı çalışmasına başladı. İlçenin mimari yapısını bozacağı için daha önce iki kez belediye meclisinde reddedilen projeyle ilgili ruhsatın Çevre Bakanlığı’ndan alındığı öne sürüldü.
Gökova Koyu'nu tepeden gören dev araziye ‘turistlere İslam’ı bilimsel, iyi, doğru ve düzgün dini bilgilerle tanıtmak amacıyla yapılacağı’ belirtilen dini ve kültürel tesin 100 milyon liraya yapılacağı belirtildi. Merkeze 400 metrekarelik iki minareli bir cami de inşa edilecek.
'Külliye' yapımı ilk olarak 2016'da gündeme gelmiş, sivil toplum kuruluşları, Kent Konseyi ve Bodrumlular karşı çıkmış, belediye de izin vermemişti. Yargı süreci başlayınca hafriyat çalışmaları durdurulmuştu.
"HASTANE TAMAMLANMADAN KÜLLİYE YAPMAK İHANETTİR"
Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, "Bodrum, hem dünya hem de ülkemiz turizminin göz bebeği konumunda olan bir yer. Fakat Bodrum’un birçok alt ve üst yapı yapı sorunu var. Bu sorunların giderilmesi için yerel yönetim yani CHP’li Bodrum Belediyesi üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. Fakat, ilçemizde belediyemizin maddi olanaklarını aşan sorunlar mevcuttur. Merkezi yönetimden yeterli bütçenin gelmemesi nedeniyle bir çok proje beklemektedir. AKP hükümeti öncelikli olarak Bodrum’un temel sorunlarına giderilmesi için ödenek yollamadır. Örneğin inşaatı yaklaşık 4 yıldır tamamlanmayan Bodrum Devlet Hastanesi neden bitirilememiştir? Hastane inşaatı yarım kalmışken, buraya külliye yapmak, ödeneği hastanenin tamamlanması yerine külliyeye harcamak, başta Bodrum’a ihanettir" dedi.
Yaz dönemimde Bodrum’a gelen birçok yurttaşın pandemi nedeniyle büyük kentlerdeki evlerine geri dönmedğini anımsatan Alban, "Şu an Bodrum’un nüfusu 400 binin üzerindedir. Fakat pandemi döneminde bu büyük nüfusa hizmet edecek yeterli kapasitede hastane bulunmamaktadır. AKP hükümeti oy kaybettikçe dini duyguları sömürmeye, devam etmektedir. Ben buradan çağrı yapıyorum: Bodrum’un medreseye, külliyeye değil hastaneye ihtiyacı vardır. Paranız varsa önce hastaneyi bitirin. Diyanet kendisine ayrılan parayı Sağlık Bakanlığı’na göndersin, hastane tamamlansın. Akla ve vicdana uygun olan budur." diye konuştu.
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