Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
Büyük ikramiyenin 100 milyon olduğu Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için çok az bir süre kalırken, Diyanet'ten soru üzerine “Milli Piyango bileti almak haramdır” açıklaması geldi.
AKP döneminde özelleştirilen şans oyunlarının çeşitliliği geçmişe oranla kat kat artış gösterdi. Bu oyunlar arasında en eskilerinden olan Milli Piyango'nun yeni yıl çekilişi öncesi ise Diyanet'in "fetva"sı gündem oldu.
Liberal Demokrat Partisi eski Genel Başkanı Cem Toker, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şans oyunlarıyla ilgili açıklama yapmamasını eleştirerek, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu.
"Ayıp oluyor ama... Yılbaşı öncesi bir soru sordum, tık yok" diyen Toker, "Piyango bileti almak dinen haram mı, değil mi? Her mesai günü yaklaşık 50 milyon vergi veriyoruz, basit bir soruya yanıt alamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Diyanet, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken LDP üyesi bir kişi, kuruma “Milli Piyango bileti almak haram mıdır?” sorusunu gönderdi. Cem Toker, 11 Aralık Cuma günü Diyanet'ten gelen yanıtı paylaştı.
Diyanet'in yanıtında "Şans faktörüne dayalı olan piyango, loto, toto, iddia, müşterek bahis ve ganyan tipi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır" denildi.
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