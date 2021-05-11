Diyarbakır Valisi'nden, 'karpuz içindeki çocuk' heykeli açıklaması: Bebekleri de ayırmayın

11 Mayıs 2021 Salı, 14:13

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından havalimanı kavşağındaki parka yerleştirilen, 'halay çekenler', 'kadayıf tepsisini gösteren adam', 'hasır bileziği ve zincir' ile 'karpuzun içindeki çocuk' şeklinde tarif edilebilecek heykellerle ilgili açıklama geldi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, heykellerin sosyal medyada gündem olduğunu hatırlatarak "Bırakın Diyarbakır’da karpuz tartışılsın, güzellikler tartışılsın. Diyarbakır’da arzumuz isteğimiz budur. Akşamki tartışmanın Diyarbakır’a bir zararı yok faydası var arkadaşlar. Eğer gerçek fotoğraflarla beraber karşılaştırırsanız gerçeğe çok uygun olduğunu da görürsünüz. Bebeğin Diyarbakırlısı, Vanlısı, Rizelisi olmaz arkadaşlar. Dünyanın bütün bebekleri de birbirine benzer, ne olur bebekleri de ayırmayın" dedi.

"İKİ TANE DİŞİ VAR, NASIL YAŞI BÜYÜK OLACAK"

Bir muhabirin heykelde çocuğun yaşının büyük gözüktüğünü söylemesi üzerine Karaloğlu, "Yaşı büyük değil ya, iki tane dişi var nasıl yaşı büyük olacak" dedi.