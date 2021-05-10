Diyarbakır'a "karpuz içinde çocuk" heykeli

10 Mayıs 2021 Pazartesi, 01:17

Diyarbakır Havalimanı Yonca Kavşağı’na karpuz içindeki çocuk heykeli yapıldı. Heykelin fotoğrafı, Mimari Facialar hesabı tarafından Twitter’da paylaşıldı. Paylaşıma gelen yorumlarda heykelin Diyarbakır'da her yıl düzenlenen 'Karpuz Yarışması' festivali görüntülerinden esinlendiği iddia edildi.

Heykel fotoğrafını yorumlayan bir yurttaş, "Arkadaş geleneğinize bir şey diyen yok, hiç olmuş mu diyoruz... Al, Nasrettin Hoca'da bir gelenek... Olmuş mu ama?" diye yazdı. Başka bir Twitter kullanıcısı, "Yıllar önce yapılan mermer heykellere bakın bir de günümüzde yapılanlara..." derken bir diğeri "Yalnız bu proje çalıntı. 33 yıl önce ablamla hayata geçirilmiş. Yasal süreci başlatıyorum." yazarak ablasının çocukluk fotoğrafını paylaştı.

"HAVALİMANI KAVŞAĞI DOĞANIN GÜZELLİKLERİYLE TURİSTLERİ KARŞILAYACAK"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na AKP’li Cumhurbaşkanı tarafından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu kayyum olarak atanmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde 6 Nisan 2021’de yayımlanan yazıda gelen konukların havalimanı kavşağında doğanın güzellikleri ile karşılaşacağı ifade edilmişti. Yazıda, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yonca Kavşağı’nda yaptığı çevre düzenleme çalışmasıyla kentte gelen yerli ve yabancı turistleri, doğanın güzellikleriyle karşılayacak” denilmişti.

ANLAŞILAMAYAN ŞEHİR HEYKELLERİ

Türkiye’nin dört bir yanında karpuz içindeki çocuk heykeli gibi şehri temsil edeceği söylenerek yapılan heykeller var. 2013 yılında İnegöl’e çatala batırılmış köfte heykeli yapıldı. 2008’de Erzurum’da Oltu Kalesi önüne elde tutulan tesbih heykeli yapıldı. Konya-Afyonkarahisar yolundaki 'ya tutarsa' Nasreddin Hoca heykeli ile Tavşanlı'daki leblebi heykeli de çokça bilinen ve sosyal medyada eleştirilerek paylaşılanlar arasında. Heykel A.Ş. adlı kısa metrajlı belgesel, konu edindiği insanlar tarafından pek anlaşılamayan şehir heykellerini gözler önüne sunmuştu. 2014 yapımı belgesel, Altın Koza Film Festivali'nde jüri özel ödülü aldı.

İnegöl Köfte Heykeli

Tavşanlı Leblebi Heykeli