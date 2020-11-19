Diyarbakır’da 1 asker şehit

Diyarbakır’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, silahının ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

DHA
19 Kasım 2020 Perşembe, 00:13
Diyarbakır’da 1 asker şehit
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş’un, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.


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