Doğu Akdeniz’de yeni Navtex: NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak

01 Ekim 2020 Perşembe, 10:20

NATO unsurları, deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de deniz muhafızı harekatı icra edecekler.

Türkiye'nin konu ile ilgili yayımladığı NAVTEX mesajına göre, söz konusu harekat 05-09 Ekim 20 tarihleri arasında yapılacak.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce “Navigational text messages” ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.