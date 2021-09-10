Doğum günün kutlu olsun İzmir

10 Eylül 2021 Cuma, 13:41

Güzel İzmirimizin doğum gününü kutladık hep beraber…

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümüydü bu yıl.

Bildiğiniz üzere 15 Mayıs 1919 ve 9 Eylül 1922 tarihleri İzmir ve Türkiye için birer dönüm noktasıdır.

İşgal, Yunanların 15 Mayıs’ta İzmir’e girmesiyle başlamış, yaklaşık 3 buçuk sene sonra yine 9 Eylül’de İzmir’den atılmasıyla son bulmuştur.

15 Mayıs Yunanların anavatana saldırdığı kara günün yıl dönümü iken; 9 Eylül ise Türk ordusunun ilk hedefe vardığı ve vatanın kurtulduğu günün yıl dönümüdür.

9 Eylül’de İzmir’in dağlarında çiçekler açmıştır.

Vatan işgalden kurtulmuştur.

Dünya bir kez daha Anadolu insanının haklı direnişine şahit olmuştur.

Elbette bu vatan kolay kazanılmamıştır.

Bu sebeple 9 Eylül, 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs unutulacak tarihler değildir.

Bir milletin varoluş mücadelesinin taçlandırıldığı günlerdir bugünler…

Millet olarak öyle şanslıyız ki!

Çünkü Rabbim Atatürk gibi bir lideri nasip etti bizlere.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’e o kadar müteşekkir ki!

İyi ki bizim başımıza geldi.

Özellikle her yıl 9 Eylül günü biz İzmirliler daha da büyük bir özlemle anıyoruz seni!

Şükranla, minnetle, saygıyla aziz hatıranın önünde eğiliyoruz.

İçimizden hep “keşke biraz daha yaşasaydın Atam” diyoruz.

Bu topraklarda eğilmeden, bükülmeden yaşıyorsak senin sayendedir Atam.

Çok teşekkür ederiz sana Atam!

Hani milletçe kutladığımız, daha doğrusu kutlamamız gereken günler var ya…

İşte o günleri silmeye, senin adını anmayanlara inat bizim sana sevgimiz arşa çıkıyor Atam!

Üzülme Atam!

Biz yine 9 Eylül’ü büyük mutlulukla minnetle ve seni yad ederek kutladık.

Bu arada “Ben bütün İzmir’i ve İzmirlileri severim. İzmir’in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiginden eminim” demiştin ya…

Biz de seni çok seviyoruz Atam!

Sen bize Zübeyde annemizi emanet etmiştin, biz de seni Rabbime emanet ediyoruz Atam!

Nurlar içinde uyu.

Biz İzmirlilere de 99. yılını kutladığımız bu kutlu günü büyük bir gurur, onur ve neşeyle uzun yıllar daha kutlamak nasip olsun…

Tekrar ve tekrar doğum günün kutlu olsun güzel İzmirim…



