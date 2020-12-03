Dokunulmazlık fezlekesine vekilin soyadını yanlış yazdılar

03 Aralık 2020 Perşembe, 19:14

Cumhurbaşkanlığı’ndan TBMM Başkanlığı’na 24 Kasım’da iletilen “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri” 2 Aralık 2020 tarihli Gelen Kağıtlar’da yayınlandı. Listeye göre TBMM’ye ulaşan 62 dokunulmazlığın kaldırılması tezkeresi, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a sevk edildi.

VEKİLİN ADINI YANLIŞ YAZDILAR

TBMM’ye iletilen tezkereler içerisinde 5. sırada yer alan “Hişyar Özdemir” ismi dikkat çekti, çünkü TBMM’de bu isim ve soyadını taşıyan milletvekili bulunmuyor. Tezkereler listesinin 5. sırasında “Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1401)” bilgisi paylaşıldı. Diyarbakır’dan seçilip bu soyadı taşıyan milletvekili olmaması isim karışıklığı yapıldığını ortaya çıkardı. Gelen tezkerelerin 12. sırasında ise “Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy” ismi yer aldı.

HDP’Lİ ÖZSOY: GAYRİCİDDİ FEZLEKE

ANKA’nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan HDP’li Özsoy, "Üzerime alınmıyorum. İçeriğini de bilmiyoruz. Attığımız her adım, ağzımızı açtığımız her kelime fezlekeye dönüşüyor. Artık o kadar yüzlerine gözlerine bulaştırdılar ki arkadaşlarım iletti durumu. Bu kadar gayriciddi iş yapmaya başladılar” yorumu yaptı.

HATA DÜZELTİLDİ

Gelen Kağıtlar listesinde yapılan hata, 20 saatlik bir sürenin ardından düzeltildi.