Dokunulmazlık fezlekesine vekilin soyadını yanlış yazdılar
CHP, HDP ve İYİ Partili ve bağımsız milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri Meclis’e gönderildi. Cumhurbaşkanlığı’ndan gönderilen fezlekeler içinde, “Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özdemir” isminin yer alması dikkat çekti. Bir süre sonra yapılan düzeltmeyle durum netlik kazandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy’un soyadının yanlışlıkla “Özdemir” olarak yazıldığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan TBMM Başkanlığı’na 24 Kasım’da iletilen “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri” 2 Aralık 2020 tarihli Gelen Kağıtlar’da yayınlandı. Listeye göre TBMM’ye ulaşan 62 dokunulmazlığın kaldırılması tezkeresi, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a sevk edildi.
VEKİLİN ADINI YANLIŞ YAZDILAR
TBMM’ye iletilen tezkereler içerisinde 5. sırada yer alan “Hişyar Özdemir” ismi dikkat çekti, çünkü TBMM’de bu isim ve soyadını taşıyan milletvekili bulunmuyor. Tezkereler listesinin 5. sırasında “Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1401)” bilgisi paylaşıldı. Diyarbakır’dan seçilip bu soyadı taşıyan milletvekili olmaması isim karışıklığı yapıldığını ortaya çıkardı. Gelen tezkerelerin 12. sırasında ise “Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy” ismi yer aldı.
HDP’Lİ ÖZSOY: GAYRİCİDDİ FEZLEKE
ANKA’nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan HDP’li Özsoy, "Üzerime alınmıyorum. İçeriğini de bilmiyoruz. Attığımız her adım, ağzımızı açtığımız her kelime fezlekeye dönüşüyor. Artık o kadar yüzlerine gözlerine bulaştırdılar ki arkadaşlarım iletti durumu. Bu kadar gayriciddi iş yapmaya başladılar” yorumu yaptı.
HATA DÜZELTİLDİ
Gelen Kağıtlar listesinde yapılan hata, 20 saatlik bir sürenin ardından düzeltildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Memur ve emeklinin zam oranı
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- O ses kaydını dinledim
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- 5 saat neden haber alınamadı?
- 14 günden daha az!
- Bursa Belediye Başkanı'na sert suçlamalar
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı
Video Haberler
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
- TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti
- Chang’e-5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar
- Buz tutan nehirde köpek kurtarma operasyonu
- AKP'li Aydemir'in Meclis'teki sorusu şaşkınlık yarattı
- Çakarlı magandaya istenen ceza belli oldu
- Siirt'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Memur ve emeklinin zam oranı
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Erdoğan'a sorduğu soru
- O ses kaydını dinledim
- Yunanistan'dan Türkiye'ye ağır suçlamalar
- 5 saat neden haber alınamadı?
- 14 günden daha az!
- Bursa Belediye Başkanı'na sert suçlamalar
- İktidara yakın anket şirketinin araştırmasını paylaştı